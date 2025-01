Un vecino de la zona del kilómetro 64, habló con este portal y contó los problemas de basura, iluminación y olores nauseabundos con los que conviven.

Ignacio dialogó con InfoBrandsen para manifestar su bronca por la situación que le está tocando vivir y la imposibilidad de comunicarse con el municipio para que resuelvan su pedido y que pueda normalizarse el servicio de recolección de residuos.

“Desde hace un mes, la recolección de residuos en la zona de la posta de Tavo (Ruta 210, kilómetro 64.500) y alrededores no funciona, lo que ha generado un basural a cielo abierto que afecta gravemente la salud y el medio ambiente de los vecinos”, comenzó diciendo el vecino, quien además calificó como “vergonzoso” el hecho de que no pueda comunicarse con la Municipalidad.

“Es un basural, una inmundicia. Está imposible de transitar y las calles están poceadas; hay restos de un auto desde hace un año, no hay iluminación. Me gustaría que el señor intendente lo recorra y si no tiene los medios, que pida prestado a San Vicente, al gobernador Kicillof…para que tenga su municipio como corresponde”, subrayó Ignacio, muy molesto.

“No defraude a sus votantes. Salga por la zona y verá que no miento, además hay un olor repugnante de los pollos por las granjas de una reconocida empresa, y encima son sus camiones los que rompen las calles”, esgrimió.

Por eso solicita “urgentemente que se tomen medidas para solucionar esta problemática y mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Confiamos en que usted, como máxima autoridad municipal, tomará las medidas necesarias para atender esta situación y brindar a los vecinos las condiciones de vida que merecen”, sentenció.

