Tras la indagatoria a los acusados en la Fiscalía local, el papá de Facundo habló sobre cómo fue tener cara a cara al conductor del vehículo que causó la muerte de su hijo.

El pasado sábado, Fernando Codd, dialogó en el programa Grassi.com (Estación Radio), donde compartió su testimonio de cómo vivió la jornada de indagatorias a los acusados de causar el accidente que se llevó la vida de su hijo Facundo el pasado 15 de mayo. Un conmovedor testimonio y un incesante reclamo por justicia de un padre devastado.

Fernando relató ante los micrófonos lo ocurrido en la jornada del viernes durante su presencia frente a la fiscalía local, donde llevó pancartas con la imagen de Facundo y coincidió con el principal imputado en el caso, un hombre de 75 años: “Me paré detrás del vidrio. Él se dio vuelta, me miró y se quedó serio. Yo le gritaba: ‘Me sacaste lo único que tengo, mi proyecto de vida’. No lo insulté ni lo amenacé, pero fue un momento muy fuerte para mí”, expresó el vecino de Loma Verde.

El padre de Facundo también describió la fría actitud del acusado: “Entró como si fuera al cine o al shopping, con una frialdad total. Me miró de reojo y siguió como si nada”. Sin embargo, Codd destacó el comportamiento respetuoso del abogado defensor: “Un caballero. Le bajó la mano al acusado cuando me apuntó con el dedo”.

El viernes en Fiscalía, concurrieron ambos acusados por separado y con sus respectivos abogados; este llamado a indagatorias se dio gracias a que en el transcurso de los últimos días llegó el resultado de la pericia accidentológica. Tanto el conductor del auto que impactó contra el de Facundo, como la mujer que lo acompañaba, se limitaron a escuchar los cargos que recaen sobre ellos. A él lo acusan por Homicidio Culposo Agravado y por haber invadido el carril contrario, mientras que a la mujer -de unos 30 años- le adjudican el cargo Homicidio culposo por imprudencia.

ENTRE EL DOLOR Y LA ESPERANZA

Durante la entrevista, Fernando reveló que el episodio en la fiscalía lo ayudó a liberar una carga emocional acumulada desde el accidente. “Fue como sacarme un camión atmosférico de adentro. Cada vez que salgo del cementerio, tengo la misma reacción: salgo a buscarlo. Es algo que no puedo explicar, pero lo siento muy dentro”, confesó conmovido.

Ante estos nuevos sucesos, la Fiscalía estaría próxima a solicitar el juicio oral y público contra los imputados. Esta noticia emocionó a Fernando: “No esperaba recibir esto. Me reconforta el alma y el corazón saber que estamos cerca de la justicia”.

Codd cerró su participación agradeciendo el apoyo recibido por los medios que han tratado su caso con seriedad y respeto: “Agradezco profundamente a quienes me dan este espacio para que se escuche mi voz y la de mi hijo. Luchamos por justicia, no solo por Facundo, sino para que esto no le pase a otra familia”.

Facundo y Fernando Codd.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

