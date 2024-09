Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3010

LO DESPOJARON DE DINERO Y DOCUMENTOS CON UN INHIBIDOR

Los inhibidores de señal son empleados por los ladrones cuando los dueños ponen el seguro a sus vehículos. Bloquean la señal de cierre y el auto queda abierto. Esto les permite a los delincuentes abrirlos sin necesidad de romper un vidrio o una cerradura, sin activar alarmas ni generar sospechas. Y Luis Pereyra, en la mañana de ayer, “debutó” como damnificado local de esta nueva modalidad. Fue el tercero en la ciudad y ocurrió en la calle Paso, frente al depósito de ferretería Federal a las 10 de la mañana. Le llevaron dinero, lo suficiente como para amargarse mucho, y toda la documentación. La cámara muestra un Toyota detenido a pocos pasos y después al ladrón abriendo la puerta. Hay que extremar los cuidados. Poner seguro y tantear la puerta. No queda otra.

EL DÍA NORMALIZÓ SU ENTREGA

El Día mudó su planta impresora y el traslado generó algunos contratiempos. En dos oportunidades TRIBUNA quedó sin su compañía. Ahora reorganizó su tarea y estará otra vez cada sábado junto a nosotros.

SOL BAUMSTARH DEJÓ DE SER ENTRENADA POR LÁTIGO COGGI

CON LAS PIÑAS A OTRO LADO

Si bien la decisión fue tomada semanas atrás, en las últimas horas tomó trascendencia que la campeona Sol Baumstarh dejará de ser entrenada por Látigo Coggi. TRIBUNA se comunicó con Sol, quien manifestó que “la relación ya venía desgastándose hace rato, teníamos muchos desacuerdos y me pareció lo mejor tomar esta decisión”. Sol quiso que quede en claro que “me quedé entrenando unas semanas sola y ahora mis promotores me consiguieron un entrenador de La Plata, pero no quiero decir nada hasta que no lo llame a Juan para comentarle él personalmente”. En los próximos días comenzará a viajar al club Chacarita de la capital de la Provincia. De todos modos, Sol dejó en claro que con Látigo tuvo “muchos progresos, con ellos crecí mucho y me ayudaron en todo momento; estoy muy agradecida y nunca estuve disconforme con el entrenamiento ni es un tema de dinero. Siempre les voy a estar agradecidos a ellos y a mi papá y voy a seguir representando a Brandsen de la mejor manera”, finalizó.

“HAREMOS TODOS LOS CAMBIOS QUE HAGAN FALTA PARA QUE EL HOSPITAL FUNCIONE CADA VEZ MEJOR”

Anuncios de Laura Reale, secretaria de Salud: refuerzos en Seguridad, ajustes en Enfermería y más diálogo.

A la titular de Salud, Laura Reale, la sorprendió la nota de los médicos, porque “hoy ellos cuentan con insumos y medios suficientes y se les mejoró en un cien por ciento los salarios”. Y compara: “Cuando asumimos mandábamos a los pacientes a comprar las jeringas. No teníamos ni algodón ni gasas… los que se fueron sólo nos dejaron una farmacia vacía y una deuda enorme”.

“GRACIAS A ESTO, VUELVO A VIVIR”

El Concejo Deliberante declaró a Ramón Gaspar Abeldaño, “Personalidad Destacada del Deporte” por su reconocida trayectoria como boxeador profesional. Estuvo presente el ciudadano ilustre, tres veces campeón del mundo, Juan Martin “Látigo” Coggi. En la foto, rodeado por Daniel Caraballo, presidente del Concejo, y por el intendente Fernando Raiteili, Ramón aportó una sonrisa que hace tiempo estaba medio escondida y que le dará fuerza para seguir peleando.

