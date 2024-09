El trágico accidente que terminó con la vida del vecino de Loma Verde sigue sin resolverse y exigen respuestas ante la inacción del sistema judicial.

A cuatro meses del trágico accidente de tránsito que cobró la vida de Facundo Codd, un vecino de Loma Verde de 32 años, su familia y amigos se reunieron para reclamar justicia en una manifestación pacífica frente a la Fiscalía. Luisina, prima de la víctima, fue quien expresó a InfoBrandsen el profundo dolor de la familia y su frustración ante la falta de avances en la causa judicial.

«Estamos aquí pidiendo justicia. Hace cuatro meses que a Facundo lo mataron dos personas negligentes e imprudentes. Lo único que queremos es que la fiscal cumpla con su trabajo», declaró Luisina durante la protesta. El caso está bajo la responsabilidad de la fiscal Mariana Albisu, pero, según los familiares, no han recibido ninguna respuesta ni se han tomado medidas concretas en el proceso judicial.

El pasado 15 de mayo, Facundo Codd falleció en un accidente en la ruta 210 cuando se dirigía de Brandsen a Loma Verde, y su causa fue caratulada como «homicidio culposo». Sin embargo, los familiares lamentan que, a pesar del tiempo transcurrido, no se ha citado a indagatoria a los responsables ni se ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos. «No sabemos nada de cómo está avanzando la causa, no hay novedades», agregó Luisina.

La prima de la víctima subrayó que, aunque han mantenido contacto con la Fiscalía y las abogadas que representan a la familia, no han recibido respuestas claras. «Entendemos que la fiscal tiene mucho trabajo, pero necesitamos una respuesta. No estamos pidiendo nada más que justicia para Facundo», enfatizó.

Durante la manifestación, Luisina recordó a Facundo como «una persona hermosa, inocente, con toda su vida por delante», y reiteró el pedido de justicia no solo por él, sino también por su familia, amigos y su novia. «Este es un dolor que no ha pasado. Queremos que la comunidad de Loma Verde, Brandsen y los alrededores sepa que seguimos esperando justicia. No podemos permitir que la muerte de Facundo quede en el olvido», sostuvo.

La familia de Codd se ha constituido como particular damnificado en la causa, y aunque entienden que el proceso judicial puede ser lento, no se explican la falta de avances significativos. «Estamos convencidos de que va a haber justicia, pero la espera es dolorosa y nos genera impotencia», concluyó Luisina.

La manifestación pacífica buscaba visibilizar el caso y recordar a las autoridades y a la sociedad que el pedido de justicia sigue en pie. «Se lo debemos a Facundo, para que su memoria sea honrada y pueda descansar en paz; su familia aún no pudo acceder a su teléfono ni a su auto», cerró su mensaje la prima de la víctima.

