Así lo confirmaron en las últimas horas; en tanto rememoró sobre sus comienzos en el boxeo en el programa de Jey Mammon.

El conductor Ángel de Brito reveló este lunes en LAM (América TV) la lista completa de los confirmados del Cantando 2024, el certamen que estará presentado por Florencia Peña. Los 17 primeros confirmados para competir serán Martín Coggi, Coty Romero, Pepe Ochoa, Walter ‘Alfa’ Santiago, Josefina Pouso, Benito Fernández, Nenu López, Silvina Escudero, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Cami Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Cristian U, Matías Alé, Juan Otero, Roberto Peña y Coy Scaglione.

Con este anuncio, solo queda la confirmación oficial de quienes integrarán el jurado, aunque hasta el momento los nombres serían Milett Figueroa, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Nacha Guevara.

“ME HABÍA CANSADO DE PEDIRLE QUE ME ENTRENE”

El hijo de Juan Martín “Látigo” Coggi visitó a Jey Mammón en “Las noches de Jey” como fueron sus comienzos en el ring. Cuando era tan solo un adolescente, “El Principito” decidió dedicarse al boxeo, pero había un inconveniente, su padre no lo dejaba boxear.

“Arranqué a entrenar a escondidas de él. Al principio de todo él no sabía. Hubo un día que no esquivé y se me notaba en el ojito. Llegué a casa, me vio la marca y se dio cuenta al toque que no era de una pelea callejera”, contó.

“Esa fue la pelea más importante que gané, tenía 15 años. Le dije que me había cansado de pedirle que me entrene. Me estoy yendo a entrenar con Gorosito, otro profe de boxeo en Brandsen. El tipo pegó el grito en el cielo. Se enojó conmigo, terminamos discutiendo, yo llorando. Pasó un tiempo y dije: ‘¿Me van a llevar o voy a tener que seguir yendo a lo de Gorosito?’. Quería hacerlo, no sabía si iba a durar una semana o los veintipico de años que duré”, contó.

“Un día volvió, yo estaba llorando y me dice: ‘¿Mañana vamos?’. Era pleno enero, estaba en vacaciones, pileta, empecé a experimentar la noche y no estaba en mis mejores condiciones. Me llevó y me cagaron a piñas”, recordó. Después de aquella pelea empezó a dedicarse al boxeo hasta el 2021, cuando decidió enfocarse en la actuación.

Fuente: A24 y NET

