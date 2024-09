El próximo jueves, el gobernador Kicillof, el intendente Raitelli y otros jefes comunales de la región sellarán un acuerdo con el que los pequeños municipios de la zona se alinearán con La Plata.

El Gobierno bonaerense y los intendentes de la Región Capital darán otro paso clave en la agenda de trabajo unificada que tiene, como objetivo principal, el avance de las obras en el Canal de Magdalena y la unificación seccional de las seis localidades que comprenden este grupo.

Desde calle 6 confirmaron que el próximo jueves el gobernador Axel Kicillof firmará la creación de un Consorcio Ampliado de Gestión junto a los intendentes de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio y Magdalena.

Los Jefes Comunales ya trabajan desde comienzos del 2024 en una agenda en conjunto que tiene como eje las obras de infraestructura en el Canal de Magdalena. A mediados de abril se realizó un acto en el Puerto La Plata, en el que participó Kiicllof, con el objetivo de darle impulso a un proyecto de larga dato que tiene impacto directo en la economía regional.

El Canal Magdalena es una vía natural, paralela a la costa argentina del Río de La Plata, que posibilita la salida de los productos nacionales hacia el exterior. Actualmente, el estrecho tiene una profundidad que no permite la circulación de buques de gran porte por lo que no es una salida efectiva al mar por lo que los cargueros tienen que optar por el Canal de Punta Indio. Sin embargo, no se trata de un recorrido directo ya que los navíos deben pasar en el medio por el Puerto de Montevideo, maniobra que significa una pérdida de tiempo y de dinero para la Argentina, ya que deben pagar tributo a Uruguay.

OCTAVA AMPLIADA

La idea de que las ciudades de La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Brandsen y Magdalena conformen una única sección electoral, una especie de ‘octava ampliada’, es un proyecto que data de décadas pero que en los últimos años ha tomado impulso de la mano del gobernador bonaerense Axel Kicillof y al que se han sumado los intendentes de la región para presionar en pos de la iniciativa.

“La octava sección electoral ampliada, se pide desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos discutiendo con La Matanza y demás distritos y tienen dificultades distintas a las nuestras. Nosotros estamos rodeando La Plata. Los 5 municipios que rodean La Plata tienen que ser de la octava”, precisó el intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los principales impulsores de los encuentros regionales.

“Es viable, nos pone en una situación muy cómoda porque tenemos cercanía y coincidencia con los distritos vecinos, aunque es una discusión que llevará tiempo”, sumó el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, tras uno de los últimos encuentros que mantuvo junto a Julio Alak, Fabián Cagliardi, Mario Secco, Fernando Raitelli y Leonardo Angueira.

“Siempre está la posibilidad de tener una sección que nos represente mucho más a los que somos distritos chicos, del interior”, ahondó. La idea de unificar la sección capital no es nueva, sino que es un proyecto que había buscado instalar en el año 2012 el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien incluso llegó a analizar la medida con los mandatarios locales de aquel entonces.

Fuente: El Editor Platense

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp