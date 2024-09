Un vecino se comunicó con este portal para mostrar su indignación con la cooperativa que le brinda el servicio eléctrico y que lo dejó a oscuras todo el fin de semana.

Emiliano es un vecino que vive en Área 60 y escribió a InfoBrandsen para contar la engorrosa situación que vivieron en el barrio durante el último fin de semana. “Nos dejaron sin luz durante el fin de semana porque no tienen conocimiento para reparar el desperfecto y tienen que contratar a otros operarios”.

“Me comuniqué con la Cooperativa de Electrificación Rural y pude hablar con el gerente, Me dijo que el reembolso por los días sin luz lo hacen cada seis meses; a mí me tocaría en diciembre. Increíble”. Y añadió: “Me cobran todos los meses, de hecho, en la última factura me cobraron $170.000 pero yo tengo que esperar a diciembre.”

