El Tránsito, Tema Cada Vez Más Problemático

Falta espacio, sobran autos, y falta prudencia y sobran descuidos, la actualidad ayuda a redondear un combo con demasiados trastornos. Por un lado, en el Concejo, pasó a comisión y quedó al parecer semidormido una sugerencia del ejecutivo que pedía dejar sin efecto la ordenanza que prohibía el estacionamiento en Sáenz Peña, frente a la Plaza, en la calzada que va hacia Las Mandarinas. Un pedido que no pareció muy atinado, sobre todo porque es la arteria por donde circulan todos los ómnibus que van saliendo del centro. Si dejamos estacionar allí, ¿qué hacemos con los ómnibus fuelles que permitieron ampliar sustancialmente su espacio disponible? Pero ese no es el único problema. Alguna vez se sugirió el estacionamiento en una sola mano de la avenida Rivadavia, o al menos entre Ituzaingó y Larrea. Y la semana próxima en el Parlamento Juvenil propondrá la instalación de un semáforo en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Belgrano, porque es un cruce de cuatro calles que ya ha generado más de un encontronazo. Con el centro sin espacio libres y a falta de playas de estacionamiento bien ubicadas, la situación tiende agravarse si no se empiezan a buscar medidas de alivio.

Salud y Seguridad son Temas que Abordarán en la Sesión del Martes

La Madura Mirada del Parlamento Juvenil

El martes a las 9 sesionará, en el recinto del HCD, el Parlamento Juvenil. Se trata de la segunda sesión ordinaria del año en la que abordarán varios puntos de importancia que tiene el doble valor de provenir de un grupo de jóvenes atentos a lo que sucede en su comunidad y además porque aportan una mirada diversa sobre lo que sucede en todo el distrito, subrayando la idea de una escuela capaz de formar un alumnado con conciencia comunitaria.

El Taller de Marta Díaz Llevará sus Danzas a Chile

El domingo, desde el mediodía, en la sede social de Peña Huella, el taller de danzas de la Prof. Elsa Marta Díaz, organizó una concurrida y animada peña bailable, con servicio gastronómico. El objetivo del encuentro fue recaudar fondos pro-viaje a Chile, donde se presentará este cuerpo de baile del 26 al 29 de septiembre.

Aumento del 5% a los Municipales

El intendente Fernando Raitelli, anunció un nuevo incremento salarial del 5 % para los trabajadores municipales. Este aumento, dice el comunicado oficial, forma parte de la política de recomposición salarial que la gestión ha venido implementando desde su asunción. En este caso, estamos otorgando un punto por encima de lo que sería la inflación de agosto, que es del 4 %. Este aumento es remunerativo, con lo cual impacta en el módulo e impacta también en todos los jubilados y jubiladas de la Municipalidad.

¿Se Juega o No se Juega?

Santa Rosa llegó puntual y abrió un compás de espera para saber si se juega o no el clásico entre Las Mandarinas y Atlético y Progreso el domingo en La Fortaleza, que además estrena tribuna.

Ir en Bici a la Muerte

No sabemos el porqué, sólo nos enteramos del trágico desenlace de su arrebato. El hombre que se mató esta semana arrojándose al paso del tren, en Jeppener, forma parte de la estremecedora estadística de un país que registra 10 suicidios cada 100 mil habitantes por año, una medición que le adjudica potencialmente a Brandsen de tres a cuatro inmolaciones cada doce meses. Los motivos son tantos que no vale ni enumerarlos. Hay que respetar en silencio cualquier desasosiego. La imagen de ir en bicicleta a tratar de alcanzar su último tren, es de enorme potencia expresiva: un pedaleo demoledor en busca de la nada. Se ha considerado al suicida como un ateo taciturno y desesperado que elige irse a vivir con la muerte. Su decisión desafía alma y destino. Para Albert Camus el suicidio es el problema esencial del ser humano. Y el sombrío Cioran había dicho al final, “ya no tengo fuerza ni para matarme ni para seguir viviendo”.

Nuestro hombre se subió a la bicicleta para llegar a tiempo al tren que venía a rescatarlo de algo. Alfonsina Storni había descrito así el suicidio del escritor Horacio Quiroga: “Morir como tu Horacio/ en tus cabales/ y así como en tus cuentos,/ no está mal./Un rayo a tiempo y se acabó la feria/ allá dirán”. Un año después, ella, en sus cabales, lo copiaba a Horacio y entraba al mar para empaparse de silencio.

Goleadas pero Felices

Si bien los resultados no acompañaron, Majo Capparelli debutó en el mundial de korfball disputado en Bélgica, renovando las esperanzas de seguir codeándose entre las principales selecciones. Aquí se la ve con una super sonrisa festejando lo que fue una riquísima experiencia que va más allá de lo deportivo.

