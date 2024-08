Una vecina nos envió un escrito con un pedido claro de conciencia vial tras un siniestro en el que chocaron y mataron a su mascota.

Laura es una vecina de la calle Emilio Carranza y se comunicó con este portal con muchísima angustia tras un hecho sucecido frente a su hogar, en la que un hombre, quien se desplazaba en una camioneta, atropelló a su mascota y pide para que se haga algo con el tránsito en las zonas rurales.

“Buenas tardes: Quería saber cómo se puede hacer para concientizar a la gente sobre el exceso de velocidad en zonas rurales o semi rurales. El viernes pasado mataron a mi perra en Emilio Carranza. Según el hombre no la vio y la dejo tirada en la calle. Tenía ropa de colores llamativos y collar con nombre y teléfono.

Atrás de él iba otra camioneta que vio todo al igual que otras personas que estaban trabajando en la cuadra y llamaron a mi marido para avisarle de la perrita y para que tuviera cuidado con mis hijos que salen a andar en bici por el barrio porque ese señor hacia unos cuantos días que iba y venía con exceso de velocidad y hablando por teléfono (Hay una grabación de una cámara vecina).

Me preocupa que si esté señor dice que no la vio un día pueda atropellar a alguno de mis hijos u a otros niños o personas del barrio porque evidentemente no está atento al conducir. A 20 o 30km como dice él que va siempre, no la hubiera matado.

Todavía nos cuesta sobreponernos ya que ella era nuestra bebé. Pero agradezco por otro lado que no haya sido uno de mis hijos ya que también hay otros autos que pasan por Emilio Carranza y deben de pensar que al haber pocas viviendas no hay gente. ¡La calle Emilio Carranza no es una autopista!».

