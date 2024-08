Mí nombre es Belen en el día de hoy 22/08 fue una familiar al Hospital de Brandsen y le dijeron que hasta el día siguiente 23/08 al mediodía no tenían pediatra,después llego una chica con trabajo de parto y si no había pediatra pobre chica y su bebé, gracias a Dios q nació bien y todo salió bien pero no puede seguir a si el tema del hospital,es la salud de un chico por favor.

No todos tenemos la posibilidad de ir a la plata u otro lugar para trasladarnos,pido encarecidamente al señor intendente que haga algo,por qué nos están mintiendo con la pediatria del hospital,no hay 24 hs todos los días,yo se que quizás el salario sea poco por eso no hay tantos trabajando pero es la salud de nuestros hijos por favor señor intendente,señor director del hospital hagan algo.

Belén se comunicó con InfoBrandsen a nuestro whatsapp 2223.508499

