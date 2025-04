En el marco de los 120 años del Club Atlético Boca Juniors, InfoBrandsen Desconectados tuvo el placer de conversar con una figura entrañable del mundo bostero: Jorge Formento, locutor, conductor de televisión, fanático xeneize y actual voz del estadio en la Bombonera.

Con su calidez característica y esa voz inconfundible que marcó generaciones, Formento compartió recuerdos, emociones y reflexiones profundas sobre su relación con el club de sus amores. “Ser la voz del estadio no es un trabajo, es un privilegio”, confesó con orgullo.

💙 Una pasión heredada

Formento no sólo lleva el amor por Boca en el corazón, también lo lleva en la sangre. “Conservo el carnet de mi abuelo, que era delegado de las inferiores de Boca. Es del año 1940, del día de la inauguración de la Bombonera. Es una reliquia”, reveló emocionado.

Desde chico, su vida estuvo teñida de azul y oro. Incluso contó una anécdota que refleja hasta dónde llega su pasión: “Me escapé de Feliz Domingo porque Boca estaba por salir campeón. Le avisé a Silvio (Soldán) y me fui para la cancha. No podía no estar”.

Jorge Formento

🔊 Una jornada en la Bombonera

Sobre su rutina en los días de partido, Formento detalló: “Llego temprano, voy con mis hijos y unos amigos. Compramos facturas, tomamos mates con el equipo de sonido y pantalla. Es como estar en casa”. Lo curioso es que no cobra un peso por su trabajo en el estadio: “Boca es el beso de la mamá, como decía el Diego. No se cobra por algo así”.

⚽ El fútbol como religión

Cuando le preguntamos cuál fue el gol que más gritó en su vida, no dudó: “El de Chapa Suñé a Fillol, en la cancha de Racing en el 76. Tenía 15 años. Cómo se movía la cancha, madre mía… fue impresionante”.

Y si de ídolos se trata, Martín Palermo se lleva su eterna devoción: “Me hizo creer que lo imposible era posible. Lloré muchas veces viendo sus goles. Para mí, todavía tendría que estar jugando”.

🧠 Filosofía de vida: ser feliz por sobre todo

Formento también dejó frases que trascienden el fútbol y pintan de cuerpo entero su forma de vivir:

“ Quiero ser feliz, no periodista ”, respondió cuando dejó trabajos que no lo hacían sentir pleno.

”, respondió cuando dejó trabajos que no lo hacían sentir pleno. “ La obligación mata el placer ”, dijo sobre cómo incluso su amado Feliz Domingo perdió brillo cuando coincidía con partidos de Boca.

”, dijo sobre cómo incluso su amado Feliz Domingo perdió brillo cuando coincidía con partidos de Boca. “En un mundo decente, los lunes estarían prohibidos”.

Jorge en la Bombonera disfrutando de ser la voz del estadio

Con humor y sinceridad, habló de su época en moto, de sus pasos por Brandsen, y hasta de su programa radial Dale Bo, que define como “un lugar para hinchas donde, en vez de ir al psicólogo, nos encontramos a sufrir juntos”.

🎉 120 años de historia sin manchas

En el cierre, dejó un mensaje contundente sobre el aniversario xeneize:

“120 años sin haber descendido, sin haber conocido los infiernos. Es una historia magnífica.”

Y como si fuera poco, le dejó un guiño simpático a Rocío, una de las conductoras del programa y simpatizante de River:

“Rocío, venís a la Bombonera y salís desplumada pero feliz. Te hacés devota de este templo.”

Escuchá la nota completa

Por Ariel Grassi Cúpparo

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp