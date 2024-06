Cristian Pacheco, conocido músico y compositor, compartió su inspiradora trayectoria y filosofía en una entrevista en el programa Grassi.com, transmitido por Estación Radio FM 90.7. Aquí destacamos los momentos más significativos de la charla, que ofrece una mirada íntima a su vida y obra.

Dentro de sus cosas hay muchos objetos con historia. Cristian tiene un rincón especial en su casa, donde guarda objetos significativos que ha recolectado a lo largo de su vida. Entre ellos, destaca una radio antigua que simboliza su conexión con la música desde la juventud y una guitarra que perteneció a Tamara (Castro) y se la regalo su hermano, usada principalmente para componer.

Consultado si se considera un artista bohemio, expresó “no sé exactamente cuál es la definición de bohemia, es la definición más cercana que podemos llegar a tener. Lo que sí te puedo decir es que cuando me pongo a hacer algo de esto, ya sea de música o alguna otra cosa que sea un poco medio artística o que me requiera poco sinapsis, desaparezco del planeta, me ausento”

¿Y ese rincón que tenes con distintas cosas? fue la pregunta y explicó “sí es un rincón que está en mi casa y justamente representa lo que es el disco “La suma de todas las cosas”. Así se llama la tapa del disco que también está en este rincón. Ahí hay muchos objetos míos que he recolectado a lo largo de toda mi vida. Esos objetos corresponden a momentos importantes o que de alguna manera son importantes para mí. Esa radio estaba en el negocio de Petinicchio que funcionaba enfrente del Cine Español, ahí tendría 13 años más o menos, yo trabajaba y lo primero que escuché de radio fue la Emisora (Bases) Trabajaba limpiando bandejas y demás cosas y estaba todo el tiempo puesta la emisora a “todo palo”. Escuchaba los programas y lo tengo ahí desde que me fui de ese lugar. Son cosas que agarro, que la quiero. Cuando voy caminando quiero levantar algo que me parece que va a estar bueno para mi historia. Esa radio posiblemente tenga cerca de 50 años. Y la guitarra perteneció a Tamara, pero a mí me regaló un hermano mío y llegó a mi como la guitarra de Tamara. Es mi guitarra, la que tengo para componer más que nada, no para presentarme públicamente, pero si para componer”.

Tambien se refirió a una camisa de “Graffa” de su padre y todo lo que eso representa para él. Esa camisa es el sacrificio de su padre para darle lo mejor a su familia. Y ahí está, guardada por los años y llevada también a la música.

Cristian enfatizó la importancia del arte en su vida y en la de su familia. «No hay manera de que nos comuniquemos y no haya arte de por medio», dijo, subrayando cómo la música y la composición son elementos centrales en su hogar. También reflexionó sobre la percepción del valor del arte, mencionando que «el valor real que tiene no lo puede marcar el dinero».

El cantante recordó con emoción a su hermana mayor, relatando una anécdota de su infancia que inspiró una de sus canciones. «Una vez, cuando me llevaba a la escuela, me dijo: ‘No te compré golosinas, pero te puedo dar un pan para el recreo’. Ese gesto, aunque simple, se convirtió en un recuerdo imborrable».

Cristian Pacheco

Pacheco también reconoció la influencia de Jorge Oss en la escena cultural de Brandsen, destacando su impacto en la aceptación y el crecimiento del arte local. «Dejó una semilla importante de artistas y un montón de chicos que toman la guitarra como lo que realmente es: un elemento cultural».

Cristian Pacheco finalizó la entrevista agradeciendo la oportunidad de compartir sus pensamientos y experiencias, destacando la importancia de priorizar el arte y la cultura sobre las recompensas materiales.

Nota completa en el siguiente video

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp