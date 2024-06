Marcelo Zarlenga explicó que el nuevo régimen académico en la Provincia de Buenos Aires, aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, no solo aborda el tema de la repitencia, sino que se trata de un conjunto integral de normas que regulan la vida escolar. Este régimen incluye aspectos de convivencia, matriculación, asistencia, organización pedagógica, evaluación, acreditación y la convivencia escolar, abarcando también la educación secundaria técnica, agraria y especializada.

En el programa Grassi.com emitido por Estación Radio FM 90.7, se realizó una entrevista con Marcelo Zarlenga, Consejero General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El funcionario se refirió a claves del nuevo sistema como por ejemplo la Promoción por materias: “si un estudiante no aprueba hasta cuatro materias, debe participar en un periodo de intensificación en lugar de recursar todo el año. Este proceso se llevará a cabo en periodos específicos del año con acompañamiento docente adicional”.

Otro de los puntos a tener en cuenta será el recursado de materias: “En lugar de repetir todo el año, los estudiantes solo recursarán las materias no aprobadas. Este sistema ya está implementado en otras provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los estudiantes tendrán módulos de intensificación con nuevos cargos docentes, asegurando un seguimiento más personalizado para aprobar las materias pendientes”.

Teniendo en cuenta las distintas posiciones que se observan en el campo político y de comunicación con críticas y la percepción de que el nuevo régimen baja la calidad educativa, Zarlenga aclaró: “Esto no es bajar la vara, es dar más tiempo para estudiar y enseñar”. Destacó que el nuevo régimen ya funciona en varias provincias argentinas, y que es una medida para acompañar mejor a los estudiantes y evitar el abandono escolar.

Marcelo Zarlenga, Consejero General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Recalcó que Buenos Aires no es la primera provincia que piensa llevar a la práctica esta nueva regulación escolar, “en realidad este plan ya está implementado en otras provincias desde hace tres, cuatro y hasta 5 años. Acá en Argentina está en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene el mismo plan de recursos por materia, no se repite el año, sino que se recursan las que no se tiene aprobada. Tambien está en la provincia de Córdoba, en la Pampa. en Rio Negro y en Tucumán. Son provincias que ya han avanzado con este modelo y otras que están en proceso. Las críticas que hay sobre la provincia de Buenos Aires tiene una lectura que es política. Es más, en CABA, en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias en realidad es hasta más flexible, la aprobación no es con siete como en la provincia de Buenos Aires, es con seis y no tienen periodos de intensificación, tienen otra forma. Por eso digo que en realidad las críticas tienen una connotación política, hasta en la manera de titular”

Sobre el impacto en la Educación de Adultos y Superior dijo que “el régimen también se está adaptando para la educación de adultos y el nivel superior. En el futuro, se espera un sistema de promoción similar al universitario, donde las materias aprobadas durante el curso no requieren un examen final obligatorio”.

Como datos relevantes habló de la promoción en secundaria: “entre el 65% y el 67% de los estudiantes de secundaria en Buenos Aires promocionan de año a año sin materias pendientes”. Y en cuanto a la terminación escolar expresó “de cada 10 estudiantes, 6 se reciben en tiempo y forma, 2 tienen retrasos y 2 abandonan”.

Zarlenga concluyó que el objetivo del nuevo régimen es brindar más tiempo y acompañamiento a los estudiantes, con una inversión significativa en recursos docentes. “Es un proceso que tendrá sus avances y retrocesos, pero está basado en la experiencia y adaptado a las necesidades actuales de la educación secundaria”, afirmó.

REPORTAJE COMPLETO

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp