Fernando Raitelli; balance semestral de su gestión de gobierno. Salud, caminos, seguridad y recaudación.

En una entrevista con Grassi.com, en Estación Radio, el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, habló sobre los logros y desafíos de sus primeros seis meses de gestión. Raitelli abordó diversos temas, desde los caminos rurales hasta la iluminación urbana, la recaudación de impuestos y la seguridad entre otros. Aquí, un resumen de los puntos más destacados.

Caminos rurales y maquinarias

«Una deuda pendiente son los caminos rurales. No solamente el sector rural, sino que también tenemos muchos barrios con calles de tierra, nuevas urbanizaciones que tienen calle de tierra y la verdad que me hubiera gustado llegar a este momento un poco mejor” admitió Raitelli, explicando que la falta de maquinarias y las condiciones climáticas adversas han complicado el mantenimiento. “La administración anterior dejó una sola motoniveladora funcionando, lo que hizo difícil mantener los 700 km de caminos rurales”. Sin embargo, anunció que dos motoniveladoras adicionales estarán operativas pronto y que habrá una capacitación para los empleados municipales para mejorar el uso de las máquinas.

Fernando Raitelli Intendente de Brandsen

Recolección de residuos y aumento salarial.

Raitelli reconoció problemas en la limpieza urbana: «A veces hay semanas que sí y hay semanas que no.» Atribuyó esto a problemas logísticos y a la necesidad de mejorar la separación de residuos. La municipalidad está trabajando en campañas de educación y en la mejora de las condiciones laborales de los empleados de recolección. “Ellos son en definitiva los que hacen el esfuerzo. Los que salen no solo a la madrugada, a cualquier hora a levantar los residuos y a veces en malas condiciones. Tenemos que regularizar un montón de cuestiones que no es sencillo y no se arregla de un día para otro. Era un sistema de trabajo acordado, con lo cual no es fácil cambiar ese sistema. Ahora reforzamos con otro encargado más en el área para para ver como reorganizar”

Consultado si los trabajadores utilizan ese sistema con menos horas por la necesidad de buscar otro trabajo debido a los bajos salarios, manifestó “los sueldos eran demasiado bajos y siguen siendo bajos. Pero nosotros le dimos en 6 meses casi un 90 por ciento de aumento al básico, al módulo, más el aumento no remunerativo que hemos dado en este momento. Y lo dimos justo antes del aguinaldo para que impacte. Con ésto estaríamos un puntito arriba de salario mínimo vitar móvil, con lo cual nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme. Dicho ésto y haciéndolo, tengo que exigir un poquito más de esfuerzo. Hemos mandado a comprar ropa para todos los empleados municipales. Vamos a comprar ropa, botines, camperas y demás, con lo cual también la municipalidad hace un esfuerzo enorme porque son cifras millonarias”

Iluminación urbana

«Estamos muy oscuros,» expresó un vecino sobre la entrada a Brandsen, una preocupación compartida por Raitelli. El intendente mencionó que asumieron con un déficit de más de 1000 luminarias y aunque se han colocado muchas, faltan y se está gestionando la adquisición de luminarias LED con el Ministerio de Infraestructura.

Recaudación y nuevos contribuyentes

Solucionado con la Cámara de Comercio el monto de la Tasa de seguridad e Higiene, Raitelli destacó el incremento en la recaudación y la incorporación de nuevos contribuyentes. Casi 500 nuevos contribuyentes de los barrios cerrados están empezando a tributar como nuevos vecinos de Brandsen. Hemos solucionado trabas, cuestiones burocráticas con los barrios cerrados de hace 22 años y lo hemos solucionado ya, en 6 meses y tenemos una proyección a fin de año de contar con 3.000 nuevos contribuyentes. Esto es fundamental para mejorar la capacidad económica de la municipalidad”. Manifestó que la recaudación en los sectores rurales está por encima del 60 por ciento, mientras que en la zona urbana está “muy por debajo del 40 por ciento”.

Seguridad

En términos de seguridad, Raitelli anunció la incorporación de dos camionetas y dos motos BMW para patrullaje, así como ocho nuevos efectivos policiales. Además, se establecerá una multi agencia para conectar Brandsen directamente con el centro de monitoreo de Puente 12.

Salud

«No teníamos insumos en el hospital,» recordó Raitelli, pero destacó mejoras significativas, incluyendo la incorporación de nuevos profesionales y la cobertura total de guardias pediátricas. Además, mencionó la conexión con la red de Cuenca para agilizar las derivaciones y destacó el trabajo que esta llevando a cabo la Secretaria de Salud Laura Reale y el gran aporte del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La Parada

Respondiendo a las preocupaciones de los vecinos de La Parada, Raitelli reconoció la necesidad de más presencia municipal y servicios. «La Parada ya no es un barrio, es como otra localidad,» dijo, y explicó que están planificando mejoras en accesos y seguridad.

Parafraseando a Macri se lo consultó si van por el “segundo semestre”, señalando que, aunque hay mucho por hacer, su administración está comprometida a mejorar las condiciones en Brandsen.

La nota completa en el siguiente video

