El exJefe Comunal y actual presidente del PJ local hizo un análisis de la situación política a nivel nacional y emitió contundentes dichos con respecto a la Municipalidad que recibió Fernando Raitelli.

Gastón Arias, Presidente del Partido Justicialista de Brandsen hizo declaraciones que alcanzaron el nivel local, pero también habló de Kicillof, Cristina y la política nacional. Lo hizo a través de Grassi.com de Estación Radio FM 90.7.

Al referirse a la situación por la que atraviesan los partidos políticos, que dan la sensación de no caminar a la par de las necesidades que requiere el momento, expresó: “Esto no viene de ahora. Prueba de ello es que hoy la Presidencia de la Nación la ejerce un espacio político que hace dos o tres años no existía. Néstor Kirchner en algún momento intentó fortalecer los partidos políticos, pero creo que eso no funcionó y que al contrario, la vida interna de los partidos quedó deslucida, porque en las PASO, donde no participan los adherentes y afiliados, sino que participa toda la ciudadanía, hemos visto que el día de las PASO se define la elección general y definitiva”.

Al referirse a la gestión de gobierno nacional manifestó: “Estamos viendo realmente una masacre. En los sectores productivos, en los sectores de los trabajadores y obviamente en todos los ámbitos, ahora en las universidades. Ha vuelto el modelo de los 70’ del gobierno militar de Martínez de Hoz. Las recetas de Martínez de Hoz que aplicó Mauricio Macri con mucha lentitud y bastante temeroso y que ahora, como él mismo se lo aconsejó al presidente Milei, había que hacerlo de la misma manera y más rápido. Esto es lo que estamos viendo, ya no con preocupación, sino realmente con escozor todos los argentinos. Aún aquellos que respeto mucho y lo han votado porque sintieron que el frente Unión por la Patria no estuvo a la altura de las circunstancias entre los años 2019 al 2023 y Cambiemos prácticamente se redujo a una expresión de la Capital Federal”.

Respecto a Brandsen indicó: “En principio muy contentos con el objetivo logrado. Fue la propuesta que nosotros nos hicimos por el año 2021, cuando desde el Partido Justicialista intentamos promover un gran acuerdo político de todos los sectores del peronismo para poder alcanzar un triunfo y se logró en el 2023. No nos equivocamos cuando tomamos todas esas decisiones, fue realmente un trabajo estratégico muy importante que llevamos adelante y hoy ya tenemos al Peronismo en el gobierno de Brandsen”.

Sobre la situación heredada dijo que “este gobierno se ha encontrado una situación muy pero muy compleja. Sobre todo, en lo económico, en lo financiero, pero también se ha encontrado con una destrucción total de lo que es el tejido social de Brandsen. El municipio debe haber sido una de las peores calamidades que se encontró Fernando Raitelli al asumir. No nos sorprendemos cuando hablaba incluso de ñoquis. Un municipio con un equipamiento devastado, con una deuda importantísima con los proveedores. No hay un área que no esté realmente por debajo de cualquier expectativa”.

Siendo más explícito sobre el municipio encontrado agregó: “Le dije a Fernando; “yo encontré un municipio más ordenado que el que vos encontraste”. La verdad que va a ser muy difícil trabajar y ordenarlo en donde obviamente los recursos nacionales no van a estar. A su vez, por añadidura, el gobierno provincial no va a poder sostener todas las políticas y los programas que tenían en el primer mandato de Axel Kicillof”.

Posteriormente ratificÒ que Mirta Sargiotti le entregó a él un municipio más ordenado que el que le dejó Cappelletti a Raitelli. Y lo hizo manifestando: “Sí, yo no tengo dudas. Hay un dato concreto, cuando yo entré al municipio toda la gente que era municipal trabajaba, ahora nos encontramos donde hay decenas y decenas de ñoquis. Es un escándalo que ustedes lo han escuchado y fue dicho por el propio intendente. El desorden que hoy tenemos no es de dos días, acá hay un problema en donde no se gestionó, no se gobernó durante los ocho años y lo único que intentò es perdurar, es durar, no gobernar. Yo pude haber tenido un montón de errores, es cierto, pero en esos cuatro años que me tocó gobernar mi interés no era durar, mi interés era poner el municipio de pie. De hecho, hicimos una reforma tributaria importantísima en aquel año 2012. Hoy los tiempos son diferentes. Brandsen ha crecido muchísimo y hoy no se le está cobrando a nadie. Y una autocrítica que me hago es que nunca nos hemos sentado todos para realmente fortalecer los recursos del municipio. Pero le asigno una responsabilidad importante al Radicalismo que ha gobernado las últimas tres décadas, salvo los cuatro años míos y estos tres meses de Fernando. Prueba de ello son los municipios que tenemos a nuestro alrededor, que todos han crecido y Brandsen está en una decadencia tremenda”.

Arias respondió a la pregunta de si Kicillof podría ser la figura que represente a la oposición y al respecto dijo: “Considero que hoy nuestro referente en la provincia de Buenos Aires claramente es Axel y obviamente a nivel nacional. Pero no tenemos que perder de vista que nosotros tenemos una líder indiscutida e indiscutible, que es Cristina Fernández de Kirchner. Claro que no le podemos pedir que dé todas las batallas, no podemos pedirle que esté todos los días dando batallas. En realidad, somos un país federal y tenemos que ver qué están haciendo nuestros gobernadores. Percibo en distintos casos que hay algunos gobernadores que se sientan a negociar nada más que sus cuentas, los intereses de su provincia y no se ponen a mirar el interés del país en general. En ese sentido Axel sí se ha plantado y obviamente está luchando con una quita de recursos descomunal que está sucediendo en la provincia que más aporta a la producción, al producto bruto nacional. Kicillof me parece que es un líder, es un líder natural que encima tiene que lidiar con gobernar una provincia a la que obviamente la están desfinanciando a propósito porque saben claramente que la provincia de Buenos Aires es nuestro gran bastión electoral”.

Nota completa en el siguiente audio

