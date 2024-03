La Semana Santa, una festividad arraigada en la tradición católica, despierta gran expectativa entre millones de personas alrededor del mundo. Este período marca el cierre de la Cuaresma, abarcando desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, conocido popularmente como el día de Pascua. Cada día de esta semana sagrada lleva consigo un significado profundo para la Iglesia Católica:

Domingo de Ramos: Es una fecha emblemática que da inicio a la Semana Santa, conmemorando el momento en que Jesús ingresó triunfante a Jerusalén. Este evento es de gran importancia para la tradición cristiana, ya que marca el comienzo de una semana cargada de simbolismo y enseñanzas. La multitud que recibió a Jesús lo hizo con un gesto de veneración, agitando hojas de palma y ramas de olivo, símbolos de paz y victoria. La bendición de estas hojas durante este día es un acto de significado profundo para los fieles, que buscan conectarse con la esencia de la fe y recordar la entrada humilde pero gloriosa de Jesús en Jerusalén.



Jueves Santo: Es un día de profunda significación en la Semana Santa, ya que conmemora uno de los momentos más sagrados para la fe cristiana: la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Durante esta cena, Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos, instituyendo así el sacramento de la Eucaristía. Además, en este día se recuerda el lavatorio de pies, un gesto de humildad y servicio realizado por Jesús hacia sus seguidores. El Jueves Santo marca el inicio del Triduo Pascual, que también incluye el Viernes Santo y el Sábado Santo.

Viernes Santo: Es el día en que se conmemora la Pasión y Muerte de Jesús en la cruz. Los fieles participan en la Vía Crucis, siguiendo las estaciones que representan los momentos dolorosos del camino de Jesús hacia la crucifixión. Es un día de reflexión, penitencia y recogimiento, en el que se recuerda el sacrificio supremo de Jesús por la humanidad.

Sábado Santo: También conocido como el Sábado de Gloria, es un día de espera y silencio. Se conmemora el tiempo en que el cuerpo de Jesús yace en el sepulcro antes de su resurrección. Es un día de anticipación, en el que los fieles esperan la llegada del Domingo de Resurrección.

Domingo de Resurrección (Pascua): Es el día central de la Semana Santa, celebrando la resurrección de Jesús. Según la tradición, Jesús venció la muerte y se levantó de entre los muertos, ofreciendo la esperanza de vida eterna a todos los creyentes. La alegría y la esperanza llenan este día, y se realizan misas y celebraciones para conmemorar la victoria de la vida sobre la muerte.

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SANTA MARÍA CELEBRACIÓN DEL VIA CRUCIS

Por Inés Ordoñez de Lanús

Imágenes de Bradi Barth

1 Estación

Jesús es condenado a muerte (Mt. 27, 11-22)

Después de ser juzgado por el Sanedrín y el Sumo Sacerdote, llevaron a Jesús a la casa del gobernador Poncio Pilatos para que lo interrogara. Pilato no encontró nada por lo que condenar a Jesús. Pero el pueblo, enfurecido gritaba desde afuera: “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!”. Entonces Pilatos pidió una jarra de agua y una fuente, y frente a todo el pueblo se lavó las manos, como diciendo: “Yo no tengo nada que ver con esto”. Luego entregó a Jesús para que fuera crucificado.

Señor Jesús, te pedimos perdón por las veces en que somos injustos con los demás, acusándolos o culpándolos sin razón. Te pedimos perdón por todas las personas que a lo largo de nuestra historia han sido juzgadas y condenadas injustamente, desde los tiempos de los pobladores originarios hasta nuestros días.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

2 Estación

Jesús camina con la cruz acuestas

Los soldados llevan a Jesús hasta el lugar donde lo iban a crucificar, llevando su propia cruz a cuestas. Miramos a Jesús y contemplamos su cuerpo flagelado y llagado. Su cabeza con la corona de espinas y sobre sus hombros la cruz y el peso del dolor por todos nuestros pecados. El carga sobre sí todas nuestras faltas, porque quiere perdonarnos. Jesús quiere darnos la vida nueva…y por eso se ofrece a la muerte.

Señor Jesús, te damos gracias por cargar con amor tu cruz. Sobre tu cruz están nuestras vidas, nuestras historias, nuestras alegrías y sufrimientos. Nosotros también queremos aprender a tomar la cruz de cada día, aceptando y amando lo que nos toque vivir.

Te damos gracias por todos los grandes hombres y mujeres que se pusieron a los hombros la cruz de nuestra historia argentina, padeciendo y sufriendo por construir nuestra nación. Te pedimos perdón por las veces que nos negamos a cargar con la cruz que nos pertenece.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

3 Estación

Jesús cae por primera vez

Contemplamos a Jesús, abatido bajo el peso de la cruz. Jesús, los soldados te pegaban y apuraban y vos te caíste. Era mucho el peso y estabas cansado y dolorido, sólo el amor era tu fuerza.Señor Jesús, te damos gracias por todo el dolor que quisiste aceptar para salvarnos.

Te pedimos que nos des un corazón compasivo y misericordioso, que se conmueva con el.¡Danos, Señor, fortaleza para levantarnos de nuestras caídas. Que nunca nos quedemos caídos porque la fuerza de tu gracia nos levanta siempre para permanecer de pie en tu seguimiento.

En esta estación recordamos todos los momentos de nuestra historia argentina que fueron como caídas, golpes duros, enemistades, matanzas de unos contra otros..

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

4 Estación

Jesús se encuentra con María,

su madre En el camino de la cruz, Jesús descubre entre la multitud a

María, su mamá. ¡Qué consuelo habrá recibido Jesús al ver a su madre! ¡Nadie mejor que ella entendía lo que pasaba por su corazón! Y al mismo tiempo ¡cuánto dolor al ver el sufrimiento de su madre! Se quedaron en silencio, se dijeron muchas cosas, se amaron. Pensemos en el dolor de Jesús…pensemos en el dolor de su madre al ver sufrir así a su hijo…Su corazón estaba como traspasado por una espada de dolor. María acompaña el camino de Jesús, comparte sus dolores y sufrimientos. Ella es la Virgen Madre Dolorosa.

Te pedimos María que nos enseñes a acompañar al que sufre, a sufrir con el dolor de los otros. Te pedimos, por todas las familias que están hoy sufriendo, por todos los niños del mundo que viven situaciones de dolor, para que los acompañes con tu amor maternal.

Te damos gracias por todas las mujeres que construyeron nuestra historia y por todas las madres de nuestra Patria, especialmente por las que han tenido que sufrir a lo largo de historia las injusticas, desapariciones o muerte de sus hijos.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

5 Estación

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar su cruz

Pasaba por ese camino, un hombre que llegaba de trabajar, llamado Simón de Cirene. Los soldados lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Él tiene la oportunidad de hacer lo que a todos nos hubiera gustado hacer en ese momento: ayudar a Jesús con el peso de la cruz. Todos los días en nuestra vida tenemos la oportunidad de hacer esto mismo. Todos los días hay muchas personas que nos piden que les ayudemos, y en esas personas, es el mismo Jesús el que nos pide ayuda. Señor Jesús, danos un corazón solidario, que seamos capaces de ayudar a todos los que necesitan nuestra ayuda. Te damos gracias por todos los Cirineos de nuestra historia argentina, por todos los hombres y mujeres que siempre se ofrecieron para caminar ayudando a construir una gran historia. Te pedimos perdón por todas las veces que nos negamos a ayudar, nos enemistamos y queremos darle muerte al que no es nuestro amigo.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

6ª Estación

Jesús se encuentra con la Verónica

Jesús en el camino de la cruz estaba rodeado de muchas personas: los soldados, el pueblo, sus amigos, los que lo habían escuchado, los que habían sido curados, las mujeres que lo habían seguido y a quienes había liberado de sus pecados… muchos de los que estaban allí lo conocían de antes. Sin embargo, estaban como paralizados. ¿Qué podían hacer ellos con todos los soldados comandados por las más altas autoridades del pueblo? El corazón de sus amigos estaba traspasado de dolor y de impotencia… y también de frustración. ¿Cómo podía ser posible que Jesús caminara a ser crucificado? La muerte peor y más humillante.

En medio de toda esta multitud, y sorteando la vigilancia de los soldados que cercaban a Jesús, una mujer no pudo más de amor y de dolor y corriendo fue a secar con un lienzo, las lágrimas, la sangre y el sudor del rostro de Jesús.

Señor Jesús, enséñanos a tener gestos de ternura y consuelo con nuestros hermanos que sufren. Que podamos mirarlos con amor y ofrecerles una palabra de aliento y alivio. En esta estación te ofrecemos todo el llanto de nuestra historia y te pedimos perdón por las veces que no supimos consolarnos mutuamente. Que tantas lágrimas derramadas fecunden la tierra de nuestra Patria para que podamos ser una gran Nación.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

7ª Estación

Jesús cae por segunda vez

Jesús vuelve a caer. El peso de la cruz se le hacía cada vez más insoportable. Tropezaba en el camino y caía por el peso de la ingratitud, el rechazo y el desprecio de los demás. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta humillación!

Señor Jesús, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas, a reparar nuestros errores, a pedir perdón por nuestras ofensas. Te pedimos perdón por las veces que pasamos al lado de quienes están caídos y no nos detenemos a darles una mano.

En esta estación te pedimos perdón por todos los hombres y mujeres que se encuentran caídos en la pobreza y la marginación. Que podamos trabajar juntos para ponernos de pie como argentinos. Que asumamos nuestra responsabilidad frente a los hermanos caídos.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

8ª Estación

Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén

Las mujeres de Jerusalén lloraban y se lamentaban al ver pasar a Jesús. Jesús se detuvo y con amor les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos… porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?”.

Tantas veces nos quejamos y lloramos por cosas pasajeras… Tantas veces protestamos por las cosas que nos pasan… Jesús se detiene, nos mira a cada uno y nos pregunta: ¿Por qué lloras? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué estás siempre protestando?

Señor Jesús, te pedimos por nuestras familias, para que sean lugar de consuelo. ¡Qué podamos abrazarnos cuando estamos tristes, consolarnos cuando lloramos! Te pedimos por todas las familias que lloran el dolor, la soledad o la enfermedad. Que podamos consolarnos entre todos y ser misioneros de tu abrazo consolador.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

9ª Estación

Jesús cae por tercera vez

Jesús vuelve a caer. Sus rodillas ya están lastimadas por los golpes contra el piso. Sus fuerzas están llegando al límite. Se siente cansado, dolorido, lastimado, humillado. Todos nos caemos muchas veces, porque tropezamos con la dificultad, el error, el pecado. Jesús nos invita a levantarnos siempre de nuestras caídas. Y Él siempre está para ayudarnos a levantarnos…

Señor Jesús, ¡Gracias por amarnos tanto! Gracias por todas las personas que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. ¡Gracias por el amor que nos tenemos entre nosotros, que es signo y presencia tuya, y que nos da fuerza para ayudarnos y no desanimarnos! En esta estación te pedimos perdón por las caídas de cada uno, por las veces que hacemos las cosas mal sin importarnos cómo repercuten nuestras acciones en los demás.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

10ª Estación

Jesús es despojado de sus vestiduras

Antes de clavarlo en la cruz, los soldados le sacaron a Jesús sus vestiduras. Lo dejaron desnudo y se sortearon entre ellos su túnica. Después de tanto dolor, Jesús tuvo que soportar la humillación de la desnudez.

Señor Jesús, te pedimos por todas las personas del mundo que son despojadas de todo, que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. Ayúdanos a no vivir atados a las cosas que poseemos, a compartir con los demás lo que tenemos. Te pedimos perdón por todas las personas que a lo largo de nuestra historia han sido despojadas de lo que les pertenecía…

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

11ª Estación

Jesús es clavado en la cruz

Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, clavaron a Jesús en una cruz. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos».

Señor Jesús, no era justo, no te lo merecías… te condenaron por anunciar un mensaje de amor. Y no renunciaste al amor… y nos enseñaste que el amor es más fuerte que la muerte. Ayúdanos a amar sin cansarnos de amar. A amar hasta dar la vida.

En tu cruz ponemos toda nuestra historia argentina. A todas las personas, a todas las familias, a todos los acontecimientos… Que tu amor redentor nos salve, nos perdone y nos reconcilie.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

12ª Estación

Jesús muere en la cruz

Con una voz fuerte Jesús exclamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. E inclinando la cabeza, murió. A los pies de la cruz, se encontraba María, y Juan, el discípulo al que él amaba.

Señor Jesús, hoy estamos aquí, queremos acompañarte y estar de pie frente a la cruz junto a María. ¿Qué queremos decir a Jesús, crucificado, muerto en la cruz?

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

13ª Estación

Jesús es bajado de la cruz

Bajaron a Jesús muerto de la cruz y los brazos amorosos de su Madre lo recibieron. Ella fue la primera que lo abrazó recién nacido… la última que lo abrazó ya muerto. Ella se quedó contemplando a su hijo amado, sin perder las esperanzas.

Señor Jesús, tantas veces en nuestra vida perdemos la esperanza… nos parece que todas las puertas se cerraron y que ya es imposible… y nos desalentamos y nos olvidamos que para Dios no hay nada imposible.

María, ayúdanos a creer, a esperar y amar, aunque no entendamos, aunque no sintamos… aunque parezca una locura… aunque duela y sea difícil. Ayúdanos a no desalentarnos frente a las dificultades y a seguir confiando aún contra toda esperanza.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

14ª Estación

Jesús es sepultado

Ese mismo día, al atardecer, José de Arimatea, un miembro del sanedrín, fue a pedirle a Pilatos que le entregara el cuerpo muerto de Jesús para darle sepultura. Este compró una sábana blanca para cubrir el cuerpo de Jesús, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra para tapar la entrada del sepulcro. Unas mujeres lo miraban todo desde lejos.

Señor Jesús, que padeciste la muerte y fuiste sepultado, te pedimos por todas las personas que amamos y que ya murieron, para que puedan compartir contigo la alegría de la resurrección.

En esta estación te pedimos que enciendas en el corazón de todos los argentinos la esperanza en la resurrección.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

15ª Estación

La resurrección de Jesús

El domingo, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado para Jesús. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les parecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: «¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado». Llenas de alegría fueron corriendo a contarles la buena noticia a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido.

Señor Jesús, gracias por la vida nueva que nos regalas con tu resurrección. Gracias por las cosas sencillas y cotidianas que vivimos cada día. Gracias por nuestras ganas de vivir y de crecer. Ayúdanos a vivir con alegría, a ser dignos de la vida que nos das.

¡Perdónanos Señor y ayúdanos a vivir reconciliados!

¡TE ADORAMOS CRISTO, Y TE BENDECIMOS, PORQUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL MUNDO!

