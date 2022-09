La artista se sinceró sobre su decisión de distanciarse del grupo y aseguró que ya no se siente representada.

Viviana Saccone sorprendió al contar en una nota radiofónica con Ulises Jaitt que había dejado el colectivo fenimista Actrices Argentinas. La actriz participó activamente del movimiento que se fundó en 2018 en el marco de la lucha por la legalización del aborto. “Era demasiado partidario y a mí no me interesa ningún evento que sea partidario, porque no pertenezco a ningún partido político”, contó este miércoles por la noche en «LAM».

“Ya no me sentía representada, desde ese lugar”, añadió la intérprete ganadora de dos Martin Fierro por «Montecristo» y «Princesa», y, aunque no quiso ir más allá, dejó flotando en el aire que las razones de su apartamiento son otras y más profundas. “Hubo un episodio, pero prefiero no nombrarlo porque no es algo mediático. Involucra a otras personas y no me parece estar diciendo nada”, comentó al móvil del programa que conduce Ángel de Brito.

No obstante, Saccone destacó la labor de Actrices Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo artístico. “Es más claro. Antes todo era mucho más confuso”, explicó en referencia a la acusación que le hicieron a Gerardo Romano, quien, según su colega Paula Di Chello, abusó de ella durante la grabación de una escena de una tira que incluía un beso. Según la denunciante, el actor fue más allá de los límites de la ficción.

Con respecto a su desvinculación de Actrices Argentinas, trascendió que Saccone es antikirchnerista, pensamiento que iba en contramano con los lineamientos políticos de la del colectivo, quienes en reiteradas ocasiones mostraron una cercanía tanto hacia las políticas del oficialismo y sus dirigentes. No obstante, la actriz no lo dijo con esas palabras, pero lo deslizó. “Después sentí que se estaba como partidizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme», dijo.

Ya se lo había comentado a Jaitt en la radio. “Pertenecí en un momento, al principio, cuando se empezó a hablar específicamente de la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo en lo personal, que me parece que está muy bueno”. Asimismo, al dar detalles de su alejamiento, indicó: “Sentí que se estaba como partidizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme. No sé si sigue siendo así”, comentó.

