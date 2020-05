El Intendente Daniel Cappelletti explicó porque Brandsen no pudo flexibilizar hasta ahora su actividad con mayor cantidad de aperturas, siendo que desde aquel fatídico caso Montillo, los casos han sido pocos y ya están todos recuperados y sin nuevos casos desde hace varios días.

En una reunión mantenida ayer con la Junta de Defensa Civil ampliada, el Intendente expresó, “Provincia y Nación tomaron geográficamente a la Primera, Tercera y Octava Sección Electoral como área metropolitana, salvo algunos distritos como Suipacha, Punta Indio y Magdalena por ser municipios chicos. Al resto los consideró a todos (con la reglamentación) como el AMBA o mayores a 500.000 habitantes. Esta es una cuestión del gobierno Nacional, no tiene nada que ver la Provincia. Pero en el decreto claramente dice todo lo que no. Y también está claro que nos excluye”

Más adelante Cappelletti indicó “por eso nuestras solicitudes son vía la Provincia, la Provincia eleva a la Nación, la Nación analiza cada una de las cuestiones y de ahí bajan (la decisión). Hoy pedí, pero ellos le tienen mucho miedo a la construcción. Creen en la necesidad de poner en marcha la construcción como el motor que más rápido pueda mover la economía, están convencidos de esto”.

Agregó que lo que firmaron en la jornada de ayer tiene que ver con obras. Pidió para poner en marcha la reparación de la terminal, cloacas y agua corriente. Dijo que en éste aspecto Brandsen sale favorecido porque los primeros 9 mil millones de pesos que saldrán para estas obras serán para los 40 municipios que se encuentran dentro del AMBA.

Comentó que el Presidente Alberto Fernández indicó que salir de esta cuarentena es “tener una rápida mirada en la toma de decisiones en función de lo que va a ser mayor y va a seguir creciendo”, agregando que en el momento del pico tiene que ser muy clara la toma de decisiones en los distritos del AMBA y estar muy firmes en la decisión de cada uno de cerrar si es que hay que dar un paso atrás.

Cappelletti volvió a insistir que no hará nada que no esté dentro del marco legal. Expresó que “lo quiero dejar muy claro porque hemos manejado muy bien ésta pandemia hasta hoy siendo muy orgánicos Nación, Provincia y Municipio en lo que respecta a lo sanitario. No estamos como estamos porque fuimos desprolijos, estamos como estamos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Trabajamos en todas las áreas y en todas las Secretarias con la máxima responsabilidad. No dejamos pasar un solo día, un solo minuto, desde que se inició esto que no trabajáramos para lo mismo. Y sería una irresponsabilidad que hoy a mitad del rio diéramos la vuelta”

Posteriormente agradeció el apoyo recibido y lo hizo especialmente con los Concejales de la oposición que están colaborando en las tareas, “sé que hoy un Concejal en Brandsen es oficialista en la Provincia y la Nación y sé que no va a hacer nada distinto a lo que atañe a los intereses Municipales, Provinciales y Nacionales”.

Explicó que a las autoridades con las que conversó les interesa reactivar la economía pero le tienen mucho miedo a lo que pueda suceder. “los parámetros nuestros desde el punto de vista epidemiológico muestran una buena señal como para empezar a generar algunas cosas”

Y finalizó esta parte del encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Cultura, diciendo que si en algún momento deciden comenzar con la construcción, sin hacer ningún tipo de discriminación, lo tratarían de concretar con los trabajadores locales porque podría ocasionar algún problema que lleguen trabajadores de afuera, salvo que las empresas que los contratan tengan protocolos que brinden la mayor seguridad.

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen