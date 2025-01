A través de un mensaje enviado al WhatsApp de nuestra redacción (2223-508499), Candela, vecina de Brandsen, expresó su preocupación por el mal funcionamiento de los semáforos en cruces clave de la ciudad.

“Ayer eran las 20:00 horas y no andaban los semáforos. Se te cruzan motos, autos y hasta camiones. No sabes cuándo pasar y cuándo no. La gente que pasa caminando no puede cruzar porque pasan todos y los atropellan.”

Candela identificó las intersecciones afectadas como:

Calle 10 y Ruta 215

Las Heras y Ruta 215

Saenz Peña y Ruta 215

Belgrano y Ruta 210 (7:00 AM)

El problema no solo genera desorden vehicular, sino que también representa un peligro constante para peatones y conductores.

“Por las mañanas, a las 7:00, los semáforos en Belgrano y Ruta 210 tampoco funcionan”, añadió en su mensaje.

Los vecinos piden que se tomen medidas inmediatas para solucionar estas fallas, especialmente en horarios de alta circulación, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la seguridad vial en estos puntos tan transitados.

