En una extensa entrevista en el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio FM 90.7, el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, detalló las principales obras y desafíos que marcarán la gestión durante 2025. Desde la licitación de obras claves hasta la necesidad urgente de mejorar caminos rurales y enfrentar problemas históricos, Raitelli fue enfático en reconocer las dificultades actuales y en transmitir soluciones y trabajo para el futuro.



Mañana visita Brandsen el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis



El Intendente confirmó que este martes llegará a Brandsen y a su despacho el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, para ver juntos los problemas existentes y conversar sobre las necesidades de Brandsen y los trabajos para el 2025.



Aumento de tasas



El aumento de tasas del 18 por ciento que con un empate en el recinto y el desempate del Presidente del Concejo, se había aprobado en el Concejo Deliberante a fines del año pasado, en la sesión del 7 de enero con los Mayores Contribuyentes, se cayó. De esta manera el Ejecutivo puso en vigencia la clausula gatillo que existe y le permite aumentar las tasas un 33 por ciento, aumento que ya esta llegando con las nuevas facturas.



Al respecto indicó “suponía que eso podía suceder, no esperaba el voto negativo de la ordenanza impositiva por parte del bloque de la Unión Cívica Radical. Es la realidad, no lo esperaba porque no tuvimos muchos antecedentes en la historia del Concejo Deliberante que hayan votado en contra la ordenanza impositiva”



Indicó que le tocó asumir una Municipalidad con uno de los salarios más bajos de la Provincia, inclusive mas bajo que algunos distritos con menor cantidad de habitantes y amplió “tengo la obligación de recomponer eso. En la composición salarial hay un 18 por ciento que hoy es no remunerativo. Nosotros le propusimos a los gremios y también le comunicamos a los trabajadores que el aumento de enero es de un 15,5 por ciento y ese 18 no remunerativo que existe lo vamos a hacer remunerativo. Significa que va a haber un incremento muy importante también para los jubilados municipales”.



José González nuevo Secretario de Seguridad



Luego de manifestar que está muy conforme con el trabajo que esta llevando a cabo el Comisario Mayor Leonardo Rojas, Raitelli dio cuenta públicamente que José González es el nuevo Secretario de Seguridad. Indicó, “creo que el rol del Secretario de Seguridad es mucho más político y no tiene que ver con el cuerpo a cuerpo en las estrategias de abordaje en materia de seguridad. Me parece que José nos va a venir muy bien porque es muy conocedor de las distintas problemáticas de Brandsen y tiene una buena relación con las instituciones locales. Junto con Rojas, se armó un buen equipo y me parece que va a andar muy bien”.

Fernando Raitelli – Intendente de Brandsen



Licitación de las 11 cuadras de asfalto.



Tras meses de trabajo y de resolver rendiciones pendientes de gestiones anteriores, se anunció la licitación de 11 cuadras de asfalto. “Estuvimos 10 meses poniendo fondos municipales para terminar obras que no se ejecutaron. Ahora, finalmente, podemos avanzar. Es una tranquilidad para nosotros», señaló el intendente.

Planta depuradora: «Es un desastre sanitario y ambiental»



Raitelli subrayó la crítica situación de la planta depuradora y el sistema de cloacas. La obra, que calificó de «imposible de ejecutar desde la administración municipal», será financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Es una problemática que vengo manifestando hace mucho tiempo. Ahora hay compromiso para avanzar.”

Ruta 29: «Es importantísimo que se reactive»

El jefe comunal confirmó que en febrero se retomará la obra de la ruta 29, fundamental para la conectividad de Brandsen. “Es bueno para todos que se termine esta obra”, destacando que sufrió demoras por las fiestas y la falta de materiales.

Caminos rurales: «Me tiene muy preocupado»

Uno de los puntos más críticos fue la situación de los caminos rurales. “Tenemos que romper la lógica de que, si gobierna el peronismo, no hay relación con la Rural. Me llevo muy bien con ellos y han mostrado predisposición para ayudar”, afirmó. Además, destacó las capacitaciones brindadas para el manejo de maquinaria vial, aunque reconoció que la falta de recursos sigue siendo un gran desafío: «La municipalidad gasta millones de pesos en motoniveladoras para abordar el problema».

Compromisos con la comunidad: «La gente toma esto como una promesa»

Consciente de las expectativas de los vecinos, Raitelli insistió en que las obras planificadas son esenciales para mejorar la calidad de vida en Brandsen. “Tenemos una obligación con los barrios, con las escuelas rurales y con la gente que vive y trabaja en el campo”, afirmó.

Mirada política y financiera.

Sabiendo que el Intendente Raitelli se encuentra muy cerca de Máximo Kirchner, se le consultó si esta diferencia podría perjudicar la gestión y manifestó, “A pesar de las tensiones internas dentro del peronismo, que existen, esta situación no afecta la gestión municipal. Sin embargo, señaló las limitaciones financieras tanto a nivel provincial como municipal: “Estamos en una provincia desfinanciada, pero avanzamos bastante con lo que tenemos”.

El reportaje completo en el siguiente video.

