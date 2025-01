Laura Reale, Secretaria de Salud de la Municipalidad de Brandsen, compartió un balance sobre la gestión en el área de salud durante 2024 y los desafíos que enfrenta la ciudad para mejorar los servicios médicos. La charla abordó desde los problemas de la cobertura pediátrica hasta las innovaciones en infraestructura hospitalaria. Fue una entrevista en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7,

“No es una cuestión de dinero, sino de recursos escasos”, expresó Reale al referirse a uno de los mayores desafíos de la salud pública en la ciudad: la escasez de pediatras. “A pesar de que el hospital de Brandsen ha cubierto la mayoría de las guardias, la falta de personal médico en algunas ocasiones genera incertidumbre entre los vecinos”. La Secretaria detalló que, “aunque se han incorporado nuevos pediatras, algunos se retiran para trabajar más cerca de sus hogares o debido a las complicaciones (en esta época) inherentes a las fechas festivas”.

Otra queja recae sobre médicos que atienden un número de pacientes y se van. ¿Por qué no tienen un horario determinado, tengan o no pacientes y si hay, atienden a todos los que estén dentro de ese horario?

Laura Reale, Secretaria de Salud de la Municipalidad de Brandsen

Sobre ese punto dijo “eso se da sobre todo con los especialistas. Como gastroenterología, sobre todo los que hacen endoscopía o diagnóstico por imágenes, profesionales que no son de Brandsen. En esos casos arreglamos con el profesional que atiendan una cantidad determinada de pacientes, para eso se abre una turnera y se otorgan los turnos. Sucede que hay más necesidad de turnos de los que el profesional está dispuesto a atender. No es que no consigan, quizás no consiguen para una fecha tan cercana, no hay lista de espera larga. De todos modos, es un tema que queremos y estamos trabajando en este momento para revertir. Ver si podemos ofrecerles a los especialistas un salario mayor para que tomen más pacientes o vengan un día más por semana. Al estar tan cerca de La Plata tenemos que hacer un esfuerzo económico extra para solucionar todos esos problemas”

Otro tema fue el esfuerzo continuo por cubrir todas las necesidades sanitarias. «Un buen año en salud para Brandsen es poder cubrir las necesidades básicas de la población y seguir aumentando las prestaciones», comentó Reale, subrayando que “el balance del primer año de gestión es positivo, aunque aún queda trabajo por hacer”

La salud no es solo cuestión de presupuesto

Al ser consultada sobre la posibilidad de implementar una tasa específica para la salud, Reale dejó claro que este tema no está siendo discutido en la gestión actual. Explicó que, si bien muchas veces se habla del costo político de tal medida, el principal desafío radica en los recursos humanos, como la escasez de pediatras, más que en los fondos disponibles.

Hubo innovaciones durante el 2024, y uno de los avances más significativos fue la renovación de la cocina del hospital, una mejora realizada con fondos del SAMO, que incluyó aportes tanto del municipio como de la Cooperadora. Esta nueva infraestructura busca mejorar las condiciones tanto para el personal como para los pacientes.

A pesar de los avances, Reale admitió que hay áreas de la salud que necesitan mejoras. “Las cosas que no están funcionando no es por falta de trabajo, pero sabemos que siempre hay algo que mejorar. Queremos seguir avanzando”, destacó.

Cuando se le preguntó por su balance personal sobre la gestión de 2024, Laura Reale expresó que si bien están conformes con los avances, reconocen que aún quedan desafíos por resolver. “El balance es positivo. Hemos mejorado mucho la calidad de la salud en Brandsen, pero siempre hay cosas por mejorar”, dijo.

