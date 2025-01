El referente de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Brandsen, Marcos Erregue, dejó varias definiciones clave durante su entrevista en el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio FM 90.7. En la charla, analizó el panorama político local, el tratamiento del presupuesto 2024, los aumentos de tasas, y realizó un balance del rol del Concejo Deliberante. Además, se refirió al reciente cambio en la conducción del radicalismo, con Graciela Neira como nuevo presidente del partido.

Debemos tener en cuenta que Juntos por el Cambio votó en contra del aumento del 18 % que propuso Jonathan Roldan de LLA y que aprobó el oficialismo.

Precisamente uno de los puntos más candentes de la charla fue el debate sobre el presupuesto municipal y el aumento de tasas. Erregue criticó la “falta de diálogo” por parte del Ejecutivo local y cuestionó la desprolijidad en el manejo del tema, “La posibilidad de aumentar o la necesidad de aumentar nadie la niega, pero no es la forma. Primero porque tenemos una distancia muy grande entre lo que pretende el Ejecutivo y lo que nosotros consideraríamos razonable”.

Según Erregue, desde su bloque propusieron trabajar en conjunto desde noviembre para evitar problemas, pero el Ejecutivo presentó los proyectos a último momento, limitando cualquier posibilidad de análisis serio. Además, calificó de “excesivos” los aumentos propuestos, (el oficialismo había propuesto un 42% de aumento). “Estamos hablando de un 200% y en algunos casos un 300% de aumento a lo largo del año. Con una inflación a la baja, esto no tiene correlato ni justificación”.

El manejo de la planta política fue tema para el análisis del manejo del presupuesto. Erregue fue contundente al señalar que la prioridad del gobierno local ha sido “el armado político” antes que la gestión. Y agregó “si vos me pedís un aumento para mejorar los salarios, entonces achica la planta política. No sigas nombrando gente si no podés pagar buenos sueldos”.

El concejal también se mostró crítico con la creciente cantidad de empleados en la administración municipal, denunciando que en un año de gestión aumentó en 150 personas, algo que calificó como insostenible.

La entrevista también sirvió para mencionar el cambio en la presidencia del comité local de la Unión Cívica Radical, donde Graciela Neira asumió el liderazgo. Erregue expresó su confianza en la nueva presidente y destacó que este cambio traerá nuevos aires al partido. “Graciela tiene una gran capacidad de trabajo y una visión estratégica que necesitamos en este momento. Su liderazgo será clave para consolidar un radicalismo fuerte y con propuestas claras, en un momento donde Brandsen requiere soluciones concretas”.

Concejal Marcos Erregue

Finalmente, Erregue realizó un balance de la actividad legislativa, destacando el trabajo en las comisiones, aunque con críticas hacia el oficialismo por la falta de comunicación con su bloque.

Existió en la conversación periodística un intercambio de opiniones respecto a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo a los “Pedidos de Comunicación que realizan. Fueron muchos y no se contestó ninguno o casi ninguno. En ese momento se hizo notar que faltó decisión política de la oposición para insistir a través de un decreto que obliga a una respuesta en pocos días por parte del Ejecutivo.

“Hubo varios momentos donde nos acusaron de mentirosos en el recinto, pero después quedó demostrado que teníamos razón. El Ejecutivo debería coordinar mejor con sus propios concejales”.

Por otro lado, hizo hincapié en el apoyo permanente que Roldan brinda al oficialismo cada vez que ellos, con los siete votos que cuentan, están a punto de lograr ordenanzas que consideró positivas para el contribuyente.

La entrevista completa en el siguiente video.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp