El concejal de Juntos realizó un balance del año en el HCD, criticó la falta de respuestas del Ejecutivo y destacó los desafíos de su bloque tras dejar de ser oficialismo: “El revés en las elecciones nos obligó a reorganizarnos. Fue un proceso que llevó tiempo”.

En diálogo con Grassi.com (Brandsen Digital), el concejal del bloque Juntos-UCR, Facundo Fernández, hizo un balance de su primer año como edil en el Honorable Concejo Deliberante. En la entrevista, abordó las dificultades que enfrenta el cuerpo legislativo, los desafíos de su bloque y la relación con el Ejecutivo municipal.

Fernández reconoció que el 2024 fue un año complejo para el Concejo. «Quedaron muchas cuestiones por resolver, y me hubiera gustado que el tratamiento de los temas no incluyera cuestionamientos hacia el rol partidario de los concejales. Por ejemplo, a nuestro bloque se nos acusó de no ser radicales, algo que me dolió mucho”, afirmó.

En cuanto al funcionamiento del HCD, expresó críticas sobre la falta de respuesta a las comunicaciones y resoluciones dirigidas al Ejecutivo. “Muchas veces los pedidos quedan en un limbo; se hacen, pero no se les da seguimiento, o la respuesta es parcial. Por ejemplo, con el tema de la ruta 29, hemos reiterado reclamos oficiales desde el año pasado, pero no hemos obtenido más que arreglos temporales”.

Además, destacó la necesidad de una mayor organización interna. “Como bloque, veníamos planificando ser oficialismo, pero el revés en las elecciones nos obligó a reorganizarnos. Fue un proceso que llevó tiempo porque el rol de la oposición es muy diferente al del oficialismo”, explicó.

“HAY PROYECTOS IMPORTANTES QUE DEBEMOS SEGUIR TRABAJANDO”

Sobre la interacción con el gobierno municipal, Fernández manifestó: “El diálogo ha sido cordial, pero no logramos una resolución operativa. Por ejemplo, esta semana nos prometieron enviar el presupuesto el viernes, y hoy, sábado, todavía no lo hemos recibido. Eso complica nuestro trabajo porque no podemos hacer un análisis serio sin datos concretos”.

A pesar de las dificultades, señaló que su bloque ha priorizado el diálogo: “No quisimos ser una oposición por oposición. Nuestro objetivo siempre fue aportar desde la construcción y no quedarnos en un lugar de rechazo sistemático”.

De cara al próximo año, Fernández identificó varios temas prioritarios. “Hay proyectos importantes que debemos seguir trabajando, como la fiscal impositiva, la tasa de seguridad e higiene, y las propuestas de la Sociedad Rural sobre invernaderos y fosas sanitarias. Son cuestiones fundamentales para la comunidad”, puntualizó.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto de los aumentos de tasas en los contribuyentes, especialmente en los jubilados. “Este año, las tasas subieron hasta un 330% en algunos casos. Hay vecinos que no pueden pagarlas, y eso afecta tanto a la recaudación como a su calidad de vida”, señaló.

GOBIERNO DE 6 PUNTOS

Al ser consultado sobre una calificación para la gestión del Concejo y del Ejecutivo municipal, Fernández fue claro: “Si tuviera que puntuar, diría que el Concejo está en 6.5 puntos. Hubo avances, pero también falencias, especialmente en el tratamiento de temas relevantes para la comunidad. En cuanto al Ejecutivo, lo evaluaría con 6. Algunas áreas tuvieron continuidad en proyectos culturales, pero faltó resolución en otros aspectos”.

Finalmente, el concejal aprovechó para enviar un saludo a la comunidad: “Espero que estas fiestas sean una oportunidad para reflexionar y ser más humanos. Venimos de un contexto difícil, con crisis económica y conflictos globales. Es un buen momento para pensar en cómo podemos contribuir desde nuestros lugares”.

ESCUCHÁ LA NOTA