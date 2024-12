El concejal opositor fue entrevistado en Grassi.com y habló sobre los problemas de la Ciudad, criticó al gabinete y subrayó que no se cumplieron con las promesas de campaña.

El concejal del bloque Juntos-UCR, Juan Cruz Salgueiro, dialogó con el ciclo radial Grassi.com (Estación Radio) y compartió sus reflexiones sobre el primer año de gestión del intendente Fernando Raitelli. Abordó temas clave como la relación institucional, la situación sanitaria y el manejo del presupuesto municipal con un tono crítico.

“No creo que la gestión de Raitelli esté en los parámetros del aprobado; como docente te digo que está por debajo de un siete”, afirmó Salgueiro. El concejal subrayó que las promesas de campaña realizadas por el actual intendente no se han concretado. Entre las principales críticas, destacó la falta de avances en infraestructura y servicios básicos, como el alumbrado y el mantenimiento de espacios públicos, pese al considerable aumento en las tasas municipales.

LA SALUD, UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la problemática sanitaria, particularmente la falta de pediatras. “Es una situación regional, no exclusiva de Brandsen. Cuando nosotros éramos gestión, lo explicábamos y no lo querían entender. Ahora ellos enfrentan las mismas dificultades”, explicó Salgueiro. A pesar de reconocer mejoras parciales en la cobertura, destacó que no se han alcanzado las soluciones prometidas durante la campaña electoral.

Salguiero también criticó la falta de diálogo entre el Ejecutivo y otras instituciones locales. “Si dentro del ámbito democrático no vamos a tener convivencia institucional, no se puede calificar como positiva una gestión”, declaró. Además, denunció la ausencia de respuestas a las comunicaciones enviadas por el Concejo Deliberante.

Otra de las observaciones del edil fue el alto costo de la estructura administrativa local. “El gabinete es totalmente exagerado. A eso se suma un equipo inmenso de prensa, que parece dedicado a sacar fotos en lugar de resolver problemas reales”, criticó Salgueiro, sugiriendo que estos recursos podrían redirigirse hacia proyectos prioritarios como la educación y la salud.

Al finalizar la entrevista, Salgueiro enfatizó la importancia de replantear las prioridades municipales para responder a las necesidades de la comunidad. “Agradezco la oportunidad de compartir estas reflexiones y deseo a todos los vecinos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, concluyó.

