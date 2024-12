El Secretario de Gobierno se refirió a la posibilidad de que no continúe el convenio que le permite a los alumnos universitarios de nuestra Ciudad cursar las carreras de Ciencias Económicas en el predio de la Sociedad Rural. “La decisión tiene que ver con lo financiero”, justificó.

Siguen los coletazos ante la posibilidad de que no continúen las carreras de Ciencias Económicas de la UNLP en nuestra Ciudad. En esta ocasión tuvo la palabra el secretario de Gobierno, Gustavo Ríos, quien habló sobre el tema en Estación Radio y si bien la decisión no está tomada, el panorama no es alentador.

“La decisión tiene que ver básicamente y fundamentalmente con lo financiero”, aseguró Ríos, quien explicó que los recursos municipales son insuficientes para cubrir determinados gastos. Según el funcionario, la administración local se encuentra obligada a priorizar el conjunto sobre la individualidad, en un escenario marcado por el ajuste y la reducción de ingresos reales en diversos rubros.

Ríos señaló que el presupuesto destinado al Fondo Educativo sufrió una caída del 30% en términos reales, al considerar la inflación acumulada en los últimos años. Aunque el ingreso de dinero aumentó nominalmente, su poder adquisitivo es menor. Esto ha llevado a una revisión exhaustiva de las erogaciones, en línea con la política de austeridad planteada por el Ejecutivo desde el inicio de su gestión.

“Cuando decimos que no hay plata, eso afecta a todo, no solamente a la obra pública. En este caso, también impacta en las posibilidades de sostener convenios educativos como el de Económicas”, agregó.

“No está resuelto definitivamente. Pero en principio estamos evaluando la posibilidad de no continuar”, destacó con crudeza. Sin embargo, subrayó que la decisión no es definitiva, motivo por el cual todavía no se ha dialogado formalmente con la Sociedad Rural ni con las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, que son las otras partes implicadas en este conflicto.

El secretario reconoció que se trata de una medida «antipática», pero justificó la necesidad de analizarla en función de los números. “A veces no te quedan otras opciones. Estas decisiones no son lindas, pero hay que tomarlas para priorizar el bienestar general”, argumentó. Y adelantó que la decisión final se va a estar tomando esta semana.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp