Con logros y temas pendientes, en una entrevista cargada de definiciones políticas y respuestas contundentes, el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, conversó en Grassi.com (Estación Radio FM 90.7) sobre los desafíos de su gestión. En el diálogo, abordó temas como obras públicas, planificación a futuro, y también respondió a las críticas y consultas sobre la salida de funcionarios claves de su administración.

Definiciones sobre cambios en el gabinete y relación con el gobierno provincial.

Se mostró preocupado por lo que considera poco respaldo de la Provincia a distritos como en su caso que, “con Intendentes que recién asumieron y no arrancaron en las mejores condiciones, tienen poco acompañamiento”. Manifestó que esta semana intentará mantener una reunión con “Axel” y hablar puntualmente de temas específicos y otros que tienen que ver con “subsidios retenidos”. Indicó que “Cristina Álvarez Rodríguez, dirigente que siempre me contesta el teléfono, me indicó que no existe ninguna cuestión política y que la Provincia no está en la mejores condiciones y yo lo puedo entender, eso lo puedo entender. Pero necesito hablar con el Gobernador y que me diga por qué está accionando así y si es una cuestión económica. Estoy contando lo que quizás otros no contarían porque no corresponde políticamente, no es políticamente correcto. Yo soy así y te cuento la realidad y no lo puedo ocultar”.

Uno de los momentos más intensos de la charla fue cuando se le preguntó por la reciente renuncia de funcionarios de alto perfil. Con firmeza, Raitelli respondió: “Los equipos de trabajo son dinámicos. Hay momentos en los que ciertos ciclos se cumplen, pero la gestión no se detiene. Nuestro compromiso está con los vecinos, y seguimos adelante”

Reafirmó que los cambios son naturales en cualquier gobierno: “No somos infalibles, pero tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que garanticen que la gestión avance.”

Manifestó que es una situación compleja suplantar a Alberto Almandos porque era un funcionario que disponía el 100 por ciento de su tiempo para el cargo que desempeñaba como Secretario de Seguridad y ante “la renuncia que lamenta”, está trabajando en busca de un reemplazo.

Fernando Raitelli – Intendente de Brandsen

Por su parte indico que Guillermo Roldan ocupará el cargo de Coordinador de Delegados Municipales tras el controvertido despido de Marcelo Antúnez.

Por otro lado, manifestó que existe un Gobierno plenamente integrado. Los cargos que dejaron vacante se están cubriendo sin problemas. Sobre el despido, más que una renuncia, de la Jefa Distrital Stella Delgado manifestó “la verdad que es una decisión que toma la provincia, obviamente que el intendente tiene opinión y no tengo nada que decir, pero tenía una lógica de trabajo que no tenía nada que ver con la gestión”

De esta manera el Intendente Raitelli se convirtió en el primer funcionario, involucrado en el tema, que da una certeza del motivo sobre el alejamiento de Delgado.

Habrá un bono de fin de año y se abonará en dos veces.

Adelanto qué el Gobierno Municipal, “en diálogo con los gremios, anunciamos un bono de fin de año para nuestros trabajadores municipales de $100.000, que se abonará en dos pagos de $ 50.000, durante los meses de diciembre y enero. Además, el aguinaldo será abonado antes de Navidad, junto con la entrega de cajas navideñas para cada empleado”.

Sobre el resto de la gestión

Raitelli destacó el enfoque de su gobierno en proyectos que resuelvan problemas estructurales: “No hacemos obras para la foto, hacemos obras que cambian realidades y garantizan soluciones a largo plazo.” Entre los ejemplos mencionó avances en infraestructura hídrica y pavimentación, que calificó como esenciales para el desarrollo del municipio.

Enfatizó que su gestión apuesta por un crecimiento ordenado: “Brandsen no es una isla. Crecemos integrándonos con la región, pero con la convicción de preservar nuestra identidad.”

Habló sobre una economía transparente, pese a las críticas. Otro de los puntos sensibles fue la administración de los recursos por presuntos retrasos en proyectos. “La economía de Brandsen está en orden, cada peso que invertimos tiene un respaldo. No vamos a hipotecar el futuro por decisiones apresuradas,” sostuvo.

Raitelli también defendió el uso de fondos provinciales y nacionales para avanzar en obras importantes, asegurando que se aplican con transparencia: “Somos un municipio responsable, que rinde cuentas y prioriza lo que de verdad necesitan los vecinos.”

El intendente reconoció que mantener un equipo cohesionado es un desafío constante: “Cuando hay cambios, la clave es redoblar esfuerzos. No trabajamos solos; contamos con un grupo comprometido que sigue avanzando por el Brandsen que soñamos.”

Respecto al área de salud fue contundente; “a mí me ha tocado ser concejal 6 años y he sido muy crítico con la salud. Nos hemos planteado un objetivo claro de apostar a la salud, de mejorar el acceso a la salud pública, de brindar un servicio de mayor calidad y en ese sentido estamos muy contentos. Hemos logrado los objetivos, incluso por encima de lo pensado y obviamente que siempre falta. El Samo se pagaba una vez al año, ustedes tienen información de lo que han cobrado, por ejemplo, en el 2023 los empleos municipales vinculados al Samo. En ese sentido nosotros veníamos analizando la situación y armamos un buen equipo de recupero de lo que es facturación de obra social. La Municipalidad de Brandsen en diciembre de 2023 facturó 4 millones de pesos y nosotros en este momento estamos facturando más de 50 millones de pesos. Esa plata la hemos volcado 100% a la salud y le estamos pagando a 450 empleados municipales. Todos los consultorios de Brandsen tienen sillón odontológico y hay Odontólogos para adultos y niños cuando antes había una carencia. Hemos incorporado ecógrafo y recordarán la noche de las mamografías que tuvimos 500 mujeres fuera del Hospital esperando. Hubo críticas, pero sirvió para darnos cuenta de la dificultad, nos organizamos y fuimos turnando para atender a todos los anotados”

Agregó que tuvieron la confirmación del Ministro que recibirán el apoyo para que después de una obra importante puedan incorporar un tomógrafo, obra que sería muy difícil que el municipio por sí solo pudiera costear el 100 por ciento”

Otro de los temas abordados fue el relacionado con las carreras universitaria que se realizan en el predio cedido por la sociedad Rural de Brandsen. Respecto al tema manifestó que resulta muy onerosa la inversión que debe hacer el Municipio y teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que culmina cada año, están analizando la posibilidad de ponerle fin al ciclo, agregando que previamente y ante la requisitoria de las autoridades de la Sociedad Rural mantendrán una reunión para analizar la compleja situación y definir el camino a seguir.

Con una visión puesta en el mediano y largo plazo, Raitelli reafirmó su compromiso con un Brandsen inclusivo y sostenible: “Queremos un municipio que sea ejemplo de desarrollo equilibrado, donde lo urbano y lo rural convivan en armonía.”

El intendente cerró la entrevista con un mensaje optimista: “Brandsen tiene todo para ser una ciudad modelo, y vamos a seguir trabajando para lograrlo.”

Nota completa al Intendente Raitelli en su primer año de gestión

