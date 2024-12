Este sábado, la banda local se presentará en Juleo y Romieta para el deleite de sus seguidores, quienes querrán volver a vibrar con los clásicos. Infobrandsen habló con su cantante ‘Garoto’ García y palpitó la fecha

Sombrero de Orko, celebrará este sábado desde las 00 horas en Juleo y Romieta Artebar un evento muy especial para cerrar el año repasando su repertorio con sus seguidores más acérrimos y por qué no alguno que se anime a conocerlos.

«La Ceremonia» resumirá más de 15 años de trayectoria y sobre ello su cantante Sergio “Garoto” García, compartió detalles en una charla con IB Desconectados (Estación Radio) sobre el presente del grupo, anécdotas, y lo que significa seguir vigentes.

Hablar de Sombrero de Orko es hablar de familia. Así lo describe Garoto, quien destacó que uno de los secretos de la longevidad de la banda es el respeto y el entendimiento mutuo entre sus miembros: «Es como un matrimonio entre siete. Nos conocemos tanto que ya no nos exigimos más de lo que podemos dar. Eso nos permitió superar los años más duros y reencontrarnos con la misma pasión».

En su historia, no faltaron momentos de pausa y desconexión debido a las responsabilidades personales de los integrantes, pero siempre lograron reencontrarse. Incluso, durante la pandemia, cuando parecía que todo estaba detenido, un mensaje lo cambió todo: «Seba (Giacosa) me dijo: ‘Empecemos a trabajar en las cosas que nos unen y no en las que nos separan’. Eso marcó nuestro regreso».

EL DESAFÍO DE MANTENERSE VIGENTES

A lo largo de estos 17 años, Sombrero de Orko no solo ha crecido como banda, sino también como un grupo de amigos que ha aprendido a adaptarse a los cambios de la industria musical.

«Hoy el escenario más grande no es solo el lugar físico, sino las plataformas digitales. Un video puede llegar a millones en minutos, aunque en nuestro caso no somos de esos números gigantes. Sin embargo, seguimos valorando el contacto cara a cara con la gente, porque el rock y esa conexión van de la mano», expresó Garoto.

El próximo año, el grupo tiene en mente intensificar su actividad, y aunque ya no se plantean grabar discos en formato físico como antes, sí evalúan la posibilidad de producir cosas nuevas adaptándose de lleno en la era digital: «Tenemos material, lo que nos falta es tiempo. Si logramos organizar las fechas y trabajar juntos, seguramente el 2025 será muy activo para la banda».

Foto: Gonzalo Agüero.

RECUERDOS INOLVIDABLES

Si bien durante todo este tramo han pasado por la TV y compartido cartel con Bersuit Vergarabat, Guasones y Cielo Razzo, entre otros, para Garoto el momento más destacado de su trayectoria fue el haber colmado el Teatro Ópera de La Plata en una presentación propia:

«Llegar para nosotros no es llenar un estadio, sino hacer un producto de calidad y disfrutarlo. Aquella noche fue increíble: alquilamos el lugar, contratamos la seguridad, y más de 300 personas vivieron una fiesta. Eso es llegar».

Sin embargo, también hubo decisiones difíciles. En su mejor momento, una productora les ofreció un contrato que implicaba compromisos que se superponían con el día a día de los integrantes. Ante la imposibilidad de cumplir con esas exigencias, decidieron mantener el proyecto en un ritmo más relajado.

«Pudimos haber contratado músicos para suplir las ausencias, pero para mí no se trata solo de tocar con alguien que suene bien, sino de compartir el escenario con quienes han sido parte de mi vida por tantos años».

UN CIERRE DE AÑO ESPECIAL

El sábado, Sombrero de Orko no solo se reencontrará con su público habitual, sino que también recibirá a nuevas generaciones. «Es emocionante ver a padres que ahora traen a sus hijos a escucharnos. Es como reencontrarse con viejos amigos y conocer a los nuevos», comentó Garoto, con evidente entusiasmo por el evento.

Con el ensayo final ya concluido y los detalles listos, el cantante asegura que esta será una noche para disfrutar y marcar el inicio de un 2025 lleno de proyectos. «Después de tantos años, lo más importante es disfrutar lo que hacemos. Este sábado será una celebración, un reencuentro con quienes siempre nos han acompañado y con nosotros mismos como banda».

