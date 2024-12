Natalia Pineda comentó en Grassi.com y sobre la dura situación que se vive en el barrio, donde ella y otros lugareños, sufrieron varios robos. Además reclamó por la poca iluminación y la escasa presencia policial.

En el barrio Las Acacias, la inseguridad es un tema que preocupa cada vez más a sus habitantes y sobre esto habló la vecina Natalia Pineda ante los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio). La mujer relató los constantes robos sufridos tanto por su familia como por otros residentes y denunció la falta de acción por parte de las autoridades locales.

«Fueron dos robos seguidos, consecutivos. Después le tocó a mi vecino, que también tuvo dos robos consecutivos. Nosotros vamos solo los fines de semana, y al llegar encontramos todo revuelto, puertas y ventanas rotas, y cosas faltantes», explicó Pineda, al recordar los incidentes recientes.

Los hechos más recientes ocurrieron en las últimas dos semanas: «La semana pasada me tocó a mí, y esta semana a mi vecino», añadió la entrevistada, quien explicó que esta situación no es nueva en el barrio, que los robos son cada vez más frecuentes y dejando a la comunidad preocupada e insegura.

POCAS LUCES Y POCA POLICÍA

Además de los robos, los vecinos señalan que la iluminación deficiente del barrio contribuye al problema. «Está todo muy oscuro. Algunas luces las pusieron los vecinos, pero no es suficiente. El 14 de este mes nos vamos a reunir para ver si podemos comprar más lámparas o instalar cámaras, porque del municipio no tenemos ninguna respuesta», lamentó.

Cuando se le consultó sobre el accionar policial, Pineda aseguró que no es suficiente. «Vemos poca policía, y después de lo que pasó, por ejemplo, el domingo no pasó un patrullero. No recorren. A pesar de que hicimos la denuncia, no vemos interés por parte de las autoridades», denunció.

Por otro lado, los vecinos han planteado la posibilidad de utilizar las cámaras instaladas en el kilómetro 61.800 para investigar los movimientos sospechosos en la zona. Sin embargo, según Natalia, hasta ahora no hay indicios de que estas cámaras se estén utilizando para prevenir los robos o identificar a los responsables.

Para el próximo sábado 14 de diciembre está programada una reunión vecinal para discutir cuales serán los pasos a seguir. «Nos vamos a juntar para plantear medidas, porque nos sentimos desahuciados”, expresó Pineda, reflejando mucha frustración.

