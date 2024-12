A plena luz del día, dos personas abordaron a un estudiante a punta de arma blanca. “Ya no se puede vivir en Brandsen”, dijo su madre.

En la tarde del miércoles, un joven fue interceptado en pleno centro de Brandsen por dos personas que serían oriundas de Guernica. El hecho sucedió cerca de las 17.40 cuando la víctima volvía a su casa; los delincuentes lo amenazaron con un cuchillo y le sustrajeron su teléfono celular en adyacencias de la Escuela Primaria N°1.

La madre del menor, Paola, relató los detalles de lo ocurrido a InfoBrandsen y expresó su indignación por la respuesta de las autoridades policiales. Según comentó la mujer, los rateros lo abordaron en calle Ferrari y, mientras caminaban a su lado, entablaron una conversación mencionando que habían estudiado en la Escuela Técnica, al igual que él.

Minutos después, cuando se encontraban cerca de Las Heras y San Martín, uno de ellos lo abrazó mientras el otro lo amenazaba con un cuchillo: «Le dijeron que no se moviera ni gritara y que le entregara el celular a su compañero. Mi hijo, temblando, se lo dio y ellos se marcharon rápidamente por Las Heras hacia el centro», narró la madre.

El joven llegó a su casa en estado de shock, y su familia decidió actuar de inmediato, por lo que concurrieron a realizar la denuncia en la Estación de Policía local, pero, según contó Paola, se sintieron desprotegidos ante la respuesta policial.

«La policía no me tomó la denuncia, minimizaron que lo habían amenazado con un arma blanca y priorizaron el celular. Me pidieron que buscara la caja del teléfono, como si eso fuera lo más importante. Es un celular viejo, no tengo la caja, pero eso no debería impedir que se registre la denuncia de un hecho tan grave», expresó con indignación.

En paralelo, un vecino había realizado una llamada al 911 reportando a dos sospechosos en la esquina de Mitre y Alberti, frente a un comercio de electrodomésticos. Un móvil policial los identificó, pero los dejó ir. Más tarde, gracias a las cámaras de seguridad brindadas por un comerciante, el joven logró reconocer a los agresores cuando se le mostraron los DNI de las personas identificadas anteriormente.

«Mi hijo los identificó como esas dos personas, y nos dijeron que eran de Guernica y que recién habían tomado el tren. Me pregunto: ¿por qué no llamaron a la comisaría de allá para que los detuvieran al bajar del tren?», cuestionó la madre, dolida por la situación. Y agregó: «Mi nene anoche no durmió, hoy lo tuvo que acompañar su hermano».

La madre concluyó expresando su preocupación por la creciente inseguridad en la localidad: «Es una vergüenza que a las 17.40, con la plaza llena de gente, les roben a los nenes que salen de la escuela. Ya no se puede vivir en Brandsen. No nos cuidan ni a los chicos. Estoy indignada y con el corazón en la boca esperando que mis hijos puedan llegar a casa sanos y salvos».

