Tras ser acusada por el delito de administración fraudulenta agravada en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, hoy, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 6 años de prisión a la ex presidenta, que se sumó a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. A su vez, confirmaron la absolución de Kirchner por el delito de asociación ilícita por mayoría.

Lázaro Báez, José López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad) también fueron sentenciados a 6 años de prisión, mientras que los ex funcionarios de vialidad de la provincia de Sana Cruz obtuvieron distintas condenas: Juan Carlos Villafañe fue condenado a 5 años, Raúl Gilberto Pavesi a 4 años y 6 meses, José Raúl Santibañez y Mauricio Collareda a 4 años, y por último, Raúl Osvaldo Daruich fue quien obtuvo la condena más baja, debiendo cumplir con 3 años y 6 meses de prisión. De todos modos, el fallo puede ser apelado por las defensas, quienes pueden solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de La Nación con un límite de 10 días para emitir la petición.

Además, la justicia confirmó la absolución de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y de los ex funcionarios Abel Fatala, Héctor René Garro y Carlos Kirchner.

