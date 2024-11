En este conmovedor testimonio, Patricia nos comparte su historia de fe y esperanza desde la Amazonía peruana, donde se encuentra en misión mientras su hermano Damián lucha por su vida en terapia intensiva. Con palabras profundas, Patricia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión hacia quienes son diferentes y muchas veces excluidos. Inspirada en las enseñanzas de Jesús y el mensaje del beato Carlo Acutis, su llamado es claro: mirar al otro con misericordia y empatía en los momentos más difíciles.

«Señor, ocúpate de mis cosas, mientras yo me ocupo de tus cosas»

Estas fueron mis últimas palabras al pastor de la Argentina rumbo a la Misión en la Amazonía peruana, entregándole todo a Dios, confiando en que «Quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta» Santa Teresa de Jesús.

Hoy, 27/10/24, se cumple un mes de que mi hermano menor, Damián (33 años), entró en terapia intensiva con una complicación en sus pulmones. Hoy, estamos peleando por su vida, esto es lo que humanamente podemos hacer, ante el sufrimiento de un ser querido, joven, con toda una vida por vivir.

Hoy, esas palabras que dije a Dios al emprender su camino, sin mirar atrás, se hicieron realidad en un hecho concreto: en el dolor de mis padres, en el calvario de mi hermano y en mi propio dolor. Dios me ha dado la gracia, en este tiempo, de vivir en profundidad esas palabras, ofreciendo cada actividad que realizó aquí, en la Misión, con entrega por ese dolor y con la Paz de saber que el Señor se está ocupando de mi familia, y su voluntad me guiará en el actuar.

En este tiempo, fui haciendo memoria de la vida con mi hermano, y encontré muchas situaciones en las que la sociedad ha excluido a mi hermano, y yo he tenido que salir en su defensa, tan solo por ser diferente, por no seguir los «mandatos sociales».

La primera situación que recordé fue cuando era bebé y mis papás se recorrieron varias iglesias de la ciudad de La Plata buscando el Bautismo para mí hermano y recibiendo el rechazo de los sacerdotes, debido a que mis papás no estaban casados por Iglesia y vivían en concubinato; hasta que en una de las últimas opciones que les quedaba, el Padre de la parroquia nuestra Señora de la Salud los recibió con amor, y les dijo que los padres no se pueden cambiar, que solamente los padrinos debían ser casados con el sacramento del matrimonio, y así lo bautizó.

Como esta situación, podría contar muchas más. Es increíble pensar que le haya pasado todo a una sola persona y que, encima de ello, hoy tenga que vivir el flagelo de una enfermedad que lo tiene postrado en una cama.

Vuelvo, para iluminar con la Palabra de Dios aquellos sucesos, y me preguntó: ¿Acaso Jesús no tuvo misericordia ante aquella mujer que iba a ser apedreada? (Cf. Juan 8,3-11); ¿Acaso Jesús no enseño que debemos comprometernos del hermano excluido y dañado que encontramos al borde del camino? (Cf. Lucas 10,25-37); ¿Acaso Jesús no se conmovió del que estaba muerto y lo resucitó? (Cf. Juan 11,38-41); más aún, Jesús nos enseñó que debemos acercarnos y tocar a los leprosos de esta época contemporánea (cf. Mateo 8,1-3).

Quiero, con estas palabras, llamar a la reflexión a la sociedad para que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús (cf. Filipenses 2,5-16), para poder tener una mirada misericordiosa y compasiva hacia el hermano que está a nuestro lado y está sufriendo, tan solo por ser diferente a lo que la sociedad «manda» que debemos ser.

Finalizó este llamado a la reflexión con las palabras del beato más joven que tiene nuestra Iglesia, Carlo Acutis, a quien hoy pedimos un milagro para mí hermano, pero que no se haga nuestra voluntad sino la de Dios Padre: «Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias»

Comparto estas palabras que he escrito y quisiera que me ayuden a publicarlas como una reflexión para la sociedad, junto a algunas fotos de mi hermano.

Patricia Mato

