El martes 29 de octubre se inauguró en Mar del Plata la muestra de artes visuales de Juegos Bonaerenses 2024 y Brandsen participa a través de su delegación en cinco categorías: Dibujo Sub 15, Mural, Objeto tridimensional, Pintura PCD Sub 15 y Pintura Sub 18.

La muestra, que se presenta como una vidriera ideal para los artistas bonaerenses, también permitirá que los concursantes participen de diversos talleres con la finalidad de producir una obra colectiva que integrará todas las disciplinas.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp