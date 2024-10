Lo confirmó el representante de UOM, Daniel Cardoso, quien además reveló que esta situación está conllevando a detener la producción y en consecuencia, a la suspensión de los empleados.

En una entrevista que se le realizó en Grassi.com, Daniel Cardoso, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en Brandsen e integrante de la comisión de la UOM se expresó sobre la situación actual de los trabajadores en CLAPP y los desafíos que enfrenta la producción debido a la falta de materia prima.

Cardoso explicó que las recientes suspensiones en CLAPP no se deben a una falta de trabajo, sino a la escasez de materia prima proveniente de Europa. «Las suspensiones son medias particulares porque no es por falta de trabajo, sino por el tema de que no hay materia prima», señaló, detallando que esta situación afecta directamente la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008, que dependen de piezas importadas.

La escasez ha sido tal que «se comieron el stock en Argentina», indicó Cardoso, y agregó que lo poco que llega lo hace «gota a gota por avión». Esta realidad ha obligado a la empresa a detener la producción, con una suspensión de personal que se produjo el viernes pasado y que habría continuado en la jornada del lunes.

Estaba estipulado que la UOM mantuviera ayer una reunión con la empresa para evaluar cómo proceder ante la incertidumbre de los próximos días. Cardoso mencionó que se están considerando varias alternativas, incluyendo el adelanto de vacaciones o más suspensiones.

Cuando se le consultó sobre el estado de ánimo de los trabajadores de CLAPP, Cardoso afirmó: «El trabajador de CLAPP está como el país, no sabe bien qué va a pasar». Expresó su preocupación por la falta de producción, comparando la situación actual con la vivida en los años 90, cuando muchas industrias locales cerraron debido a la falta de insumos nacionales.

LA NOTA COMPLETA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp