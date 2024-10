La secretaria de salud fue consultada sobre un eventual impacto de la atención a los afiliados en el ámbito público y respondió sobre la posible apertura de un policonsultorio en nuestra Ciudad.

La secretaria de Salud local, María Laura Reale, dialogó en Estación Radio ante la consulta de cómo están llevando la atención a aquellos pacientes que son afiliados de IOMA en el marco del conflicto que la misma tiene con los médicos en el territorio bonaerense.

Reale fue contundente al afirmar que, pese al cese de la atención por la obra social -los profesionales, como medida de protesta cobraron el 100% de sus honorarios-, no se ha registrado un aumento significativo ni en la cantidad de consultas, ni en las internaciones, ni en las guardias del hospital local.

María Laura Reale, Secrertaria de Salud

Reale explicó que, aunque muchos profesionales de la salud han optado por no trabajar con IOMA, la situación no ha colapsado los servicios hospitalarios. «Las guardias no están colapsadas, quizás haya aumentado un poco la demanda, pero todos los pacientes que llegan con urgencias, ya sea que tengan IOMA u otra obra social, continúan siendo atendidos en el hospital», puntualizó la secretaria. Y recalcó que el hospital sigue brindando atención sin cobrar copagos, en línea con la política de salud pública de garantizar el acceso a quienes queden sin cobertura.

En cuanto a la posible instalación de un policonsultorio de IOMA en Brandsen, Reale aclaró que no ha recibido comunicación formal de las autoridades provinciales o de IOMA central. «Los policonsultorios no dependen de la gestión municipal ni provincial; si algún privado desea establecer uno, podría suceder, pero no está en manos del municipio», subrayó la funcionaria, dejando en claro la posibilidad de que un emprendimiento de este tipo llegue a la Ciudad.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp