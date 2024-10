El exintendente de Brandsen, Carlos “Cacho” García, abordó diversas cuestiones relacionadas con la urbanización y los desarrollos inmobiliarios en la región durante su gestión. Lo hizo al ser entrevistado en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7,

En el centro de la charla estuvo el debate sobre la instalación de barrios cerrados y su regularización, en respuesta a declaraciones recientes de Héctor Moretti, Secretario de Vecinos por un Brandsen Ecológico, quien indicó que urbanizaciones localizadas en Brandsen se instalaron antes de completar los trámites municipales correspondientes.

“Ningún barrio cerrado en mi gestión se instaló primero y vino a hacer los trámites después”, afirmó contundentemente García, desmintiendo las acusaciones de Moretti sobre presuntas irregularidades.

“Lo primero que tenés que averiguar cuando se va a radicar una industria o un comercio es si puede hacerse en ese lugar», comentó el exintendente, destacando que siempre se respetó la normativa vigente.

Durante la entrevista, García expresó su molestia por los comentarios de Moretti, a quien acusó de politizar el tema: “Moretti actúa políticamente, no tengo ninguna duda y tengo pruebas al respecto”. Esta frase revela un trasfondo de tensiones políticas que, según García, distorsionan los hechos sobre la gestión de los desarrollos urbanísticos.

Y agregó “yo tengo un tema con el señor Moretti, a mí me parece que él hace gala de un conocimiento que no sé si lo tiene. Al respecto tengo para decir que a veces yo no conozco. No sé lo que es un humedal, honestamente no tengo la capacidad que tiene él o su esposa para eso, pero entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene gente y el organismo idóneo para plantear el tema”

Urbanización y regularización: el caso de Área 60

García rememoró varios ejemplos de su gestión, destacando que uno de los casos más complejos fue el del barrio Área 60, donde se tomó la decisión de detener las obras hasta que se completaran todos los trámites legales: “Le paré la obra, los obligué a salir de los medios nacionales y a cumplir con los requisitos».

Además, mencionó que uno de los logros más importantes de su gobierno fue la aprobación de una ordenanza que modificaba el plan urbano territorial para establecer zonas específicas en la Ruta 2 destinadas a urbanizaciones extraurbanas. Esto permitió la regularización de emprendimientos como Campos de Roca y Altos de Brandsen.

La importancia del orden territorial

Otro tema relevante fue el crecimiento desordenado y la necesidad de planificar el desarrollo urbano. García recordó cómo, durante su gestión, se creó un plan de desarrollo estratégico, e incluso se trabajó en conjunto con la Universidad Torcuato Di Tella y organismos provinciales para garantizar un ordenamiento territorial que favoreciera el crecimiento planificado de Brandsen.

“El problema de la tierra urbana es un problema en toda la provincia, hay que hacerlo de manera ordenada para evitar problemas a futuro”, afirmó García, destacando su compromiso con una planificación urbanística adecuada.

El ex Intendente dejó en claro su postura firme sobre la regularización de los desarrollos inmobiliarios en Brandsen durante su gestión. Desmintió categóricamente las acusaciones de Moretti y defendió las acciones que se tomaron en su momento para garantizar que todos los emprendimientos cumplieran con los trámites y normativas necesarias.

Al finalizar, García reafirmó su convicción de que “Las cosas se hicieron como se tenían que hacer”, subrayando que la responsabilidad de ordenar el crecimiento urbano es clave para el futuro de la región.

