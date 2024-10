Acercate a la Asociación Medica de Brandsen el 31 de octubre de 8:00 a 12:00 Hs con tu DNI. Se relizará el registro de donantes de média ósea a cargo del personal del INCUCAI

Recordá que para donar sangre:

📫 tenés que tener entre 16 y 65 años,

📫 tenés que pesar más de 50kg,

📫 es necesario gozar de buena salud,

📫 no es necesario estar en ayunas (desayuno liviano),

📫 tus tatuajes o piercing tienen que tener 1 año,

📫 no tenés que haberte operado ni haberte hecho endoscopías en el último año,

📫 no tenés que haberte vacunado contra COVID-19 en las últimas 72 horas,

📫 la vacuna contra la gripe no afecta,

📫si tuviste COVID, tenés que estar recuperado, sin síntomas y no haber recibido plasma.

Donar sangre no ocasiona trastornos, no debilita, no engorda, no adelgaza, no perjudica en nada. Donar sangre otorga el gran placer espiritual de ayudar al prójimo.

¡Te esperamos!

