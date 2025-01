A la altura del km. 82 de la ruta 2, un hombre de 31 años fue encontrado colgado de un alambrado. Su familia lo buscaba desesperadamente y no cree en la teoría de que haya sido un suicidio.

Fue encontrado en el kilómetro 82 de ruta 2.

En las últimas horas, un joven de 31 años fue encontrado sin vida en un alambrado lindero a la ruta 2. Su nombre era Heber Sebastián Camacho, oriundo de Mar del Plata y estaba desaparecido desde el lunes. Camacho había viajado a Buenos Aires y tenía que volver a Mar del Plata el lunes por la madrugada, pero su familia perdió contacto con él y presentó la denuncia de su desaparición en la comisaría decimoquinta de la localidad costera.

Difundida su búsqueda, sus padres recibieron llamadas donde les pedían dinero para informarles el paradero de Heber. Una de esas personas les dijo que lo había visto en Tandil, por lo que viajaron hasta esa ciudad, pero regresaron sin mayores noticias. En la tarde del martes, la policía les avisó que habían encontrado su cuerpo sin vida al costado de la ruta en nuestra Ciudad, más precisamente en el kilómetro 82 de la autovía 2; estaba colgado en un alambrado perimetral.

Según las primeras averiguaciones, el joven habría muerto ahorcado por su propio cinturón. La causa está caratulada como «averiguaciones causales de muerte» y el suicidio es una de las hipótesis, pero sus padres no piensan que Heber se haya quitado la vida. El hallazgo se dio gracias a vecinos de la zona, quienes dieron aviso al CPR local.

Heber Sebastián Camacho.

«La policía llamó para decirnos que estaba muerto en Brandsen, al costado de la ruta, supuestamente ahorcado con su propio cinturón, pero que había cosas que no les cerraban. Es imposible el suicidio, era un pibe lleno de vida y tenía todo por delante. No se me ocurre nunca eso», expresó su padre, Omar, al Canal 8 de Mar del Plata.

«Era un pibe ejemplar, trabajó conmigo, estudió y se recibió de electricista de obras. Empezó a trabajar solo esta semana, era un chico sano. Todos lo que lo conocían saben que nunca tuvo un problema, nunca le tuvimos que llamar la atención en nada. No tenemos explicación, pensamos que lo íbamos a encontrar con la sonrisa de siempre y no está. Jamás pensamos en esto», se lamentó.

Según comentaron sus padres, Heber realizaba un curso de desarrollo personal en Fluir Coaching. «Él cambió mucho cuando empezó el curso de Fluir, se aislaba un poco de la familia desde que entró ahí. Igualmente, cómo él vivía atrás de casa, estábamos encima de él», dijo su madre.

En las próximas horas, el cuerpo del joven será trasladado a Mar del Plata y continuará la investigación caratulada como «averiguación causales de muerte».

Fuente: Mi 8

