Una lectora se comunicó a nuestro WhatsApp (2223-508499) para expresar su inquietud.

«Buenos días. Deberían sacar una ordenanza que prohíba cargar nafta a las motos cuyos conductores no usen casco. Ayer, en la estación de servicio Shell de Ruta 215 y Rivadavia, dos chicas casi ocasionan un accidente. Mi marido estaba en la estación porque fue al kiosco. Cuando regresó al auto y puso marcha atrás, una moto se le atravesó por la derecha. La vi por la ventanilla y le grité que se detuviera».

«Las chicas querían cargar nafta. Mientras mi marido cargaba combustible, me bajé y les pregunté cómo podían hacer eso. Les dije que, por suerte, él estaba en primera y yo las vi por la ventana. Me respondieron de mala manera. Les dije que no podían andar sin casco y que, además, la pasajera era menor de edad. Es un desastre.»

«¿Paran la policía en la ruta a pedir documentos y no ven las motos sin casco?»

María Álvarez

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp