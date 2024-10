Al respecto dialogó Marita Di Luca, en Estación Radio sobre la medida en apoyo a otros municipios que durará en principio, hasta el jueves.

Marita Di Luca, presidenta de Amebran, habló este martes en Estación Radio sobre la situación crítica que enfrentan los afiliados de IOMA en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, donde se ha interrumpido la atención médica unilateralmente por parte de la obra social.

Desde el pasado lunes, más de 155.000 afiliados se han visto privados de atención médica en 19 distritos bonaerenses, incluyendo Junín, Olavarría y Azul. Esta medida responde a la decisión abrupta de IOMA de cortar el convenio con hasta 2.000 profesionales, lo que ha llevado a una respuesta coordinada por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA).

«Lo que pretende IOMA es que los círculos médicos y los profesionales hagan un convenio directo con la obra social, sin la intervención de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, algo que estamos rechazando», explicó la profesional al respecto.

Di Luca explicó que «IOMA ha decidido cortar el convenio de forma unilateral, dejando sin cobertura a miles de afiliados y limitando severamente la posibilidad de atención médica». La presidenta de Amebran subraya que esta situación es especialmente preocupante para empleados públicos como docentes, policías y municipales, quienes dependen de IOMA como su única opción de atención médica.

En respuesta a la falta de cobertura, los círculos médicos han organizado un cese de atención esta semana, afectando gravemente a los pacientes que ahora deben recurrir a consultas particulares. «No es un paro en la atención, pero sí una forma de protesta contra las acciones unilaterales de IOMA», enfatizó Di Luca.

«Los pacientes que no puedan pagar la consulta particular tendrían que ir al hospital, lo que generaría una sobrecarga, y los hospitales no están en condiciones de atender a más población», profundizó señalando la complejidad y el impacto negativo que esta medida podría tener en el sistema de salud local.

La situación continúa siendo incierta respecto a futuras acciones, pero Di Luca advierte sobre la posibilidad de que el conflicto se intensifique si no se encuentra una solución pronta. «Estamos pidiendo una entrevista con el intendente para encontrar una solución y buscando alertar a los afiliados para que se protejan sus derechos”, concluyó.

El cese de atención se mantendrá hasta el jueves, con posibilidades de extenderse si no hay avances en las negociaciones entre la Federación Médica y IOMA.

