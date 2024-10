En una extensa conversación en Grassi.com el referente de Evolución Radical abordó diversos temas que van desde la gestión municipal hasta la política partidaria y nacional.

Carlos «Fela» Ferreyra, referente del radicalismo en Brandsen, se refirió a la situación interna del partido y a la necesidad de una oposición más sólida a nivel nacional. En una entrevista concedida a Grassi.com (Estación Radio), el ex funcionario municipal expresó su apoyo a la unidad partidaria y criticó la falta de coherencia de otros partidos políticos.

Ferreyra comenzó recordando su experiencia como Secretario de Gobierno durante el último año de la gestión de Mirta Sargiotti, destacando la resolución de conflictos políticos y técnicos, como el controvertido caso de la instalación de antenas de televisión digital en la ciudad. Según Ferreyra, decisiones como el cierre de accesos fueron necesarias cuando empresas incumplieron convenios de obra pública.

«Para poder elaborar un proyecto y planificar cómo solucionar problemas, tenés que estar bien rodeado, tener un buen equipo, ideas claras, y principalmente no mentir. No mentirle a la gente», subrayó.

Al discutir sobre el crecimiento urbano de Brandsen, Ferreyra subrayó la necesidad urgente de infraestructura básica para acompañar el aumento poblacional, mencionando la falta de servicios como gas natural en gran parte de la zona urbana. Señaló que, aunque existen terrenos disponibles, las condiciones actuales no permiten un desarrollo habitacional inmediato sin la adecuada provisión de servicios esenciales.

En ese marco, Carlos fue tajante: «Para hacer un buen emprendimiento tanto de vivienda como urbanístico, lo primero que tenés que darle a la gente son los servicios. Hoy tenemos una planta depuradora para 10.000 habitantes y estamos en 40.000. Ya te diría que no tenemos capacidad».

El tema de la salud pública también estuvo en boca del entrevistado, quien criticó la falta de recursos humanos en hospitales locales, específicamente la escasez de pediatras. «Cuando encaramos una campaña, tenemos que ser claros. Hay escasez de pediatras, y no nos podemos comprometer a que haya pediatras todos los días”, aseveró e hizo hincapié en la responsabilidad de informar con transparencia sobre las limitaciones del sistema de salud. “No podemos prometer algo que no sabemos si vamos a poder cumplir», agregó.

Respecto a la unidad dentro del radicalismo en Brandsen, Ferreyra expresó su apoyo a la lista única propuesta por Raúl Paz para las próximas elecciones internas del partido. «Me parece que podemos convivir. Que hoy no seamos parte de una lista del comité no significa que no vamos a aportar ni apoyar las cosas que creemos que están bien», dijo. Y destacó la importancia del diálogo constante entre diferentes sectores del partido, enfatizando que las diferencias ideológicas no deben ser obstáculos para la colaboración política.

Finalmente, en cuanto a la política nacional, manifestó su preocupación por la fragmentación dentro del radicalismo a nivel nacional y su efecto potencialmente desestabilizador en el partido. Subrayó la necesidad de una oposición coherente y basada en principios claros, contrastando con lo que él percibe como fluctuaciones y alianzas inconsistentes de otros partidos políticos.

