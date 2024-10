En una entrevista concedida al programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, se refirió a diversos temas claves para el municipio. El jefe comunal abordó tanto mejoras recientes, como conflictos que se fueron produciendo. Desde el aumento salarial de los empleados municipales y las mejoras en el sistema de salud, hasta la controversia en torno a la urbanización de terrenos y la conflictividad del hospital local.

Aumento para empleados municipales: «Vamos con un 120,6% de aumento»

Raitelli comenzó destacando el incremento salarial para los empleados municipales, que alcanzará el 120,6% este mes. Subrayó que este aumento es remunerativo, lo cual beneficia no solo el sueldo actual, sino también el cálculo para la jubilación de los trabajadores. «No solo se trata de dignificar el salario hoy, sino también pensar en el momento en que se jubilen», afirmó.

Urbanización en terrenos fuera de norma: «De ninguna manera vamos a autorizar ese loteo»

Uno de los temas más calientes fue el intento de urbanización en unas hectáreas de campo entre la ruta 6 y la ruta 2. Raitelli fue contundente en su rechazo, afirmando que los terrenos no cumplen con la normativa de zonificación. «Esto no está dentro de las posibilidades del Código de Ordenamiento Urbano y no vamos a autorizar ese loteo», sentenció. Además, hizo un llamado a la responsabilidad política para no confundir a los vecinos con información falsa: «Es fácil tirar mensajes que confunden a la gente, pero no le sirve a nadie.»

Despues de leerle el mensaje que la Senadora Florencia Arietto había publicado en su red social “X” indicando “nos hicimos presentes con mi compañero de bloque Carlos Curestis en Brandsen y en conjunto con los vecinos impedimos las tomas ilegales de terrenos. Sabemos que esto no terminó y vamos a seguir luchando por la libertad de la provincia y los bonaerenses”, Raitelli manifestó “mentira, los expedientes están a disposición. Hay una ordenanza. A mí me extraña que algunos Concejales de acá se hayan hecho presente y hayan seguido con esa postura, confundiendo a la gente. La verdad no ayudan para nada. Ya sabemos lo que pasó en Brandsen durante muchos años. Nosotros tenemos por todo Brandsen loteos que venían desde antes y no los podemos parar. Estamos mandando a la policía permanentemente. Yo no voy a hablar de una asociación ilícita, pero vamos a investigar porque esto sucedía y el estado no estaba ajeno a esto, no lo desconocía”

Fernando Raitelli Intendente de Brandsen

Polémica en el hospital municipal: «Nos están politizando la salud»

El intendente también abordó las denuncias por maltrato realizadas por 12 médicos del hospital local. Si bien reconoció que se tomaron medidas correctivas, como la separación de algunos funcionarios, Raitelli fue tajante al señalar que el tema está «muy politizado» y que no se ha especificado el supuesto maltrato en detalle. Destacó los esfuerzos de su gestión para mejorar el sistema de salud, como el pago del SAMO y la inversión en insumos, al tiempo que pidió colaboración para dejar de lado las diferencias políticas en pos de un mejor servicio a la comunidad.

Infraestructura y servicios: caminos rurales y planta depuradora

En cuanto a la infraestructura, Raitelli reconoció los desafíos que enfrenta la municipalidad para mantener los caminos rurales y la planta depuradora. «Nos estamos armando, la semana que viene vamos a tener dos motoniveladoras más para los caminos rurales», explicó. Y agregó que mantiene una buena relación con la Sociedad Rural y que están predispuestos a colaborar realizando jornadas de capacitación.

Sobre la planta depuradora, además de indicar que cuando llegaron no había ninguna bomba funcionando, por lo que se desprende que la misma planta no prestaba ninguna función y hoy dos bombas funcionan y existe una tercera que se agregará. Admitió las dificultades para ponerla en pleno funcionamiento debido a la falta de recursos, señalando la necesidad de apoyo provincial y nacional: «Sin acompañamiento de Nación o Provincia es muy difícil que la planta esté como debería estar.»

Preparación ante el dengue y futuras campañas de vacunación

El intendente anunció que ya se están implementando campañas de prevención contra el dengue en el distrito, en conjunto con los promotores de salud provinciales y municipales. También indicó que se está organizando la distribución de vacunas para enfrentar posibles brotes en el verano.

La entrevista cerró con una afirmación de Raitelli que deja clara su postura frente a los desafíos: «Estamos mejorando el sistema de salud y les pido que me acompañen.»

