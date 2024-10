El equipo de Korn con sello brandseño le ganó a Náutico y se quedó con el Clausura y el Ascenso al profesionalismo.

Mateo Muñoz, una de las figuras del equipo de Wallasch. Foto: Lucas Rajoy

A falta de dos fechas, Estrella del Sur escribió la página más rica de la historia futbolística del distrito de San Vicente, alcanzando el ascenso a la Primera C.

Estrella ganó mucho más que un partido, porque también le ganó a su propia ansiedad, a sus propios miedos, porque no, y les ganó a todos los pronósticos que dudaban sobre la capacidad del equipo de Agustín Wallasch para llegar a la Primera C. Pero así lo hizo, volvió a ganar y se quedó con todo.

El gol del campeonato llegó a 2 minutos del final del primer tiempo, con un certero cabezazo de Facundo Durso, que capitalizó el exquisito pie zurdo de Mateo Muñoz (la figura de este certamen) enviando un hermoso tiro libre al área de Náutico, casi desde la mitad de la cancha desde la banda izquierda, que terminó dentro del arco local, con el testazo de Durso que significó un campeonato y el ascenso.

En el segundo tiempo todas las cartas fueron puestas sobre la mesa, de un lado y del otro, y prueba de ello fue la gran posibilidad que tuvo Mateo Muñoz a los 30 minutos cuando estrelló su remate en el travesaño, y más tarde a los 35, cuando le explotó las manos al arquero local con un jugadón. Si entraban, todo se terminaba ahí, pero Estrella igual siempre fue más y defendía bien los constantes ataques de Náutico, incluso con la prestancia del arquero Parra para ahogarle el grito al goleador Rozic que de cabeza casi empata el partido.

Plantel y cuerpo técnico festejaron en Tigre. Fotos: Lucas Rajoy Durso, ex AyP, clave para la definición. El gol de la coronación. Muñoz, celebrando como un «Niño».

Durso tuvo dos más sobre el final, e increíblemente no se dio, pero eso no empaña lo que hizo y lo que hicieron todos sus compañeros que pudieron golear, si estaban derecho para definir, pero eso ya no importa porque el equipo hizo historia y vivió la tarde más importante de su vida, escribiendo el nombre de Estrella del Sur en AFA y le da la Asociación Metropolitana de Fútbol, un plus extra, al tener al primer equipo de su joven liga en la casa mayor del fútbol argentino. ¡Salud Campeón! Lo merecen y mucho.

Un párrafo aparte para la gran cantidad de simpatizantes que viajaron a Tigre a acompañar al equipo, el que, de seguro, será recibido como los son, los legítimos campeones del Torneo Promocional Amateur Clausura 2024, asegurando al ascenso a la Primera C

Esto no es casualidad, sino causalidad. Estrella del Sur es una institución modelo que crece día a día, a partir del gran trabajo de su dirigencia y de todos los que conforman los distintos departamentos deportivos, y especialmente el del Fútbol Superior, que hoy corona un gran año de trabajo que comenzó con el subcampeonato del Apertura, y ahora culmina con el campeonato y el ascenso dos fechas antes del final.

