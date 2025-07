Camila Mulder, vecina de Altamirano, habló en Grassi.com sobre los problemas con el transporte urbano, especialmente quienes viajan para estudiar. También comentó sobre la necesidad de luminarias en el interior del pueblo y el estado de los caminos.

Tras una larga espera, Altamirano pudo volver a contar con un suministro de agua potable en buenas condiciones y con ese tema como disparador, la vecina Camila Mulder fue consultada el último sábado en Grassi.com (Estación Radio) sobre el estado del servicio y un panorama del pueblo en general.

La entrevistada confirmó que el servicio está funcionando correctamente tras las obras que se realizaron en los últimos meses: “Finalmente ya sale limpia. Obviamente al principio, salía con un poco de arena, pero ya no se corta y está en buenas condiciones”, explicó.

Camila vive en una zona cercana al tanque de agua y aseguró que el servicio alcanza a toda la localidad: “Llega bien a todas las casas”, afirmó, y celebró que los vecinos vuelven a tener acceso a un servicio esencial que durante mucho tiempo estuvo comprometido.

Por el momento, el servicio de agua sigue siendo gratuito para los vecinos, pero se espera que en los próximos meses la cooperativa de Jeppener -que colaboró junto a la provincia en la mejora del sistema- asuma la administración y eventualmente comience a cobrar una tarifa para el mantenimiento de bombas, tanques y tableros eléctricos.

Ante la posibilidad de que el servicio comience a cobrarse para garantizar su sostenimiento, Mulder dijo: “Yo creo que si funciona como ahora, no habría problema. Estuvimos tanto tiempo sin agua que uno valora lo que significa. Pero lo ideal es que se comunique con anticipación y no de un día para el otro”.

ILUMINACIÓN PARA ZONAS INTERNAS

Además del agua, otro de los avances visibles es la colocación de columnas de luz en el ingreso al pueblo y frente a instituciones como la escuela y la plaza. “Van bastante rápido con las obras y todos están muy contentos”, expresó Camila.

Sin embargo, marcó un punto a mejorar: “Lo que se dijo es que las luces se pusieron en la entrada del pueblo, pero no en las zonas que antes se habían marcado como ‘penumbrosas’. Estaría bueno que una parte de las columnas se destinen también a las calles internas del pueblo, donde todavía hay oscuridad”.

Según el plan de Obras Públicas, primero se iluminan los espacios públicos y luego se extiende a barrios y calles laterales; se están colocando entre 60 y 70 columnas, una cifra que se considera importante para una localidad como Altamirano.

TRANSPORTE ESCOLAR: EL PRINCIPAL PROBLEMA ACTUAL

Uno de los temas más urgentes que enfrenta la comunidad tiene que ver con el transporte de los chicos que viajan a Jeppener o nuestra Ciudad a estudiar.

“Hubo reducción en los horarios del micro y del tren. Los chicos de secundaria tienen que ir una hora antes a la escuela, y la vuelta es peor: salen a las 5 de la tarde y recién pueden volver a las 7 y pico. Tienen que esperar más de dos horas”, denunció.

La vecina contó que se hicieron “infinitos reclamos y cartas firmadas por todo el pueblo”, pero que al ser un servicio privado que no genera muchos ingresos -ya que los chicos viajan con carnet estudiantil- la empresa no ha dado respuestas. “Se entiende que no es rentable, pero para nosotros es una necesidad”, subrayó.

ESTADO DE CALLES Y CAMINOS

En cuanto al estado de las calles, Mulder reconoció que no es el problema más grave en este momento, aunque hay cosas para mejorar: “Las calles están más o menos bien. Al ser de campo, con estas lluvias no se inunda. Se embarran, sí, y hay alguna calle imposible de pasar, pero no es el tema principal hoy”, explicó.

Sí insistió en que el alumbrado público debería complementarse con mejoras en esas calles poco transitadas: “Sería importante iluminar las zonas que están muy oscuras dentro del pueblo”.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp