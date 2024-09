La concejal de JxC expuso sobre los problemas que transcurren en el Hospital Municipal y aseguró que la situación laboral es “insostenible”.

El hospital, en el ojo de la tormenta.

En una reciente entrevista en el programa Grassi.com(Estación Radio FM 90.7), Florencia Arrechea, concejal de Juntos por el Cambio, habló en profundidad sobre la situación crítica que atraviesa el Hospital Municipal Francisco Caram. Quedaron flotando serios problemas en el ambiente laboral, la relación entre funcionarios y empleados y las consecuencias que esto puede tener para la atención médica en la ciudad.

Arrechea expresó su preocupación por los conflictos internos que, según ella, están afectando directamente la calidad del servicio de salud. Estos problemas salieron a la luz el pasado 17 de agosto en la sesión del Consejo Deliberante, donde se mencionaron casos de maltrato laboral y falta de convivencia entre los trabajadores del hospital.

AMBIENTE LABORAL CONFLICTIVO

La entrevistada aseguró que la situación en el nosocomio es preocupante: “Nosotros intentamos preservar el trabajo de los empleados municipales, pero recibimos muchísimas críticas. Hoy los sueldos han mejorado, pero la situación laboral sigue siendo insostenible”.

En este marco, el exintendente Daniel Cappelletti había manifestado hace algunos días que se enteró del traslado de un trabajador del hospital y a pesar de que los argumentos fueron otros, relacionados a la necesidad laboral, “sé que en realidad fue por haber estado hablando conmigo”, remarcó en ese entonces.

Consultada sobre este tema, Arrechea manifestó no estar en conocimiento de cuál era el motivo y agregó que “hay que profundizar para saber por qué fue trasladado de su lugar de trabajo”. Y agregó: “Y si Daniel estuvo reunido dos horas dentro del hospital, haciendo una reunión para fogonear empleados y hacer una movida política, me parece que los jefes o la Secretaria de Salud estaría pintada porque todos esos empleados no estuvieron trabajando durante 2 horas. La verdad me parece un justificativo casi de niño”.

Arrechea remarcó sobre las consecuencias ante una eventual continuidad de los conflictos: “Un tema trascendental es como debe funcionar un servicio y sobre todo cuando tiene que ver con la salud de Brandsen y de muchos pueblos de alrededor, porque si se sigue trabajando en ese ambiente y en ese contexto, la salud de los vecinos está en serio peligro”.

ALEJAMIENTO DE PROFESIONALES Y PROBLEMAS DE GESTIÓN

La edil subrayó la importancia de las renuncias en el área de salud mental: “Se alejaron del hospital porque no tenían lugar en el nuevo equipo. Una psiquiatra y una psicóloga que atendían a 400 pacientes vulnerables dejaron de trabajar, lo que afecta a los pacientes de mayor riesgo”.

Florencia señaló la dificultad de integrar a funcionarios que no son de la Ciudad: «Cuando los funcionarios no son de Brandsen, no es fácil ensamblarse en una comunidad que no conoces. Hay que tener la sensibilidad de escuchar a la gente que ya está trabajando en el lugar».

Además, cuestionó la falta de resultados de las políticas de género implementadas a través de la Ley Micaela, argumentando que la violencia institucional persiste, sin importar quién la ejerza.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp