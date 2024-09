Días atrás, una persona de 30 años fue aprehendida por efectivos policiales luego de increparlos e invitarlos a pelear.

En la noche del martes, un incidente en el barrio Los Pinos captó la atención de las autoridades locales. Según informes policiales, un joven de 30 años, cuya identidad no ha sido revelada, protagonizó disturbios en la residencia de su padre, ubicada cerca del Centro de Atención Primaria de la Salud.

La situación escaló cuando los oficiales llegaron al lugar y el individuo desafió las órdenes de los policías, incitándolos a pelear dentro de la vivienda. Tras un forcejeo, el personal policial logró reducirlo y lo trasladó a la comisaría local, donde quedó detenido y a disposición de la justicia.

ENTRÓ POR LA VENTANA Y FUE ARRESTADO

Por otro lado, se reportó un incidente de violación de domicilio, donde un hombre de 38 años habría ingresado a una residencia mediante la fuerza de una ventana en el área del quincho. Aunque no se sustrajo ningún objeto y no se observaron daños materiales significativos, el individuo fue detenido por hurto y posteriormente liberado ya que no se evidenciaron daños significativos en la propiedad.

COMPLETITO: CIRCULABA EN UN AUTO CON DOCUMENTACIÓN ADULTERADA Y TENÍA PEDIDO DE CAPTURA

Durante un control vehicular, se detuvo a un hombre de 44 años que conducía un automóvil con irregularidades en la documentación ya que el número de chasis no coincidía con el que figuraba en la cédula. Además, pesaba sobre él un pedido de captura por encubrimiento a solicitud del Juzgado Correccional número 2 de La Plata del 15 de abril del 2024.

