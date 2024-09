El intendente Raitelli expuso una cruda situación ante el retiro de los subsidios: “Un colectivo desde Altamirano cuesta $36.000 y en promedio viajan ocho personas. Es imposible sostener el servicio así”.

El Ejecutivo dio un duro panorama ante la crisis del transporte en nuestra Ciudad, la compleja geografía y el recorte de subsidios a nivel nacional, ponen en jaque a una población que cada vez más necesita de un colectivo para poder llegar a su trabajo o estudiar.

El intendente Raitelli expuso la crítica situación que enfrenta el transporte público en el distrito, detallando una serie de complejidades que afectan tanto a los vecinos como a las empresas de transporte locales. Entre los principales problemas, se mencionaron la falta de servicios, la desconexión de algunas áreas rurales y la crisis financiera que atraviesan las empresas de transporte debido a la falta de subsidios.

El Jefe Comunal, expresó que, a pesar de haber dialogado con el Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y con representantes de las empresas, como Unión Platense, no ha obtenido respuestas concretas a las demandas de los vecinos. Un ejemplo claro fue el relato de una madre del barrio Las Golondrinas, cuya preocupación radica en que su hijo, junto con otros estudiantes, debe esperar hasta una hora en invierno para poder tomar un colectivo que los lleve de regreso a casa.

“Los chicos salen de la escuela a las 18:00 y el micro entra solo hasta las 17:00. Están obligados a caminar casi 5 kilómetros por la ruta, lo que representa un riesgo en términos de seguridad”, señaló el intendente. Y lo que hace que sea una situación aún más complicada es que ese servicio lo ofrece una empresa radicada en La Plata.

¿CORRE RIESGO LA LÍNEA 500?

La situación de las empresas de transporte locales es particularmente grave debido a que las empresas locales han dejado de recibir subsidios del Estado Nacional. Esto ha generado un desequilibrio financiero que, según Raitelli, está llevando a muchas de ellas al borde de la quiebra y la Empresa Santa Rita, no está exenta de ello.

“Un viaje de ida y vuelta desde Altamirano cuesta aproximadamente 36.000 pesos en gasoil, pero en promedio, solo viajan 8 personas a 500 pesos cada una. Es imposible cubrir los costos de esta manera. Estamos ante una problemática de máxima gravedad”, explicó el intendente. Y sentenció: “Si realmente tiene que cobrar lo que tiene que cobrar el transporte, yo creo que a mucha gente va a dejar de venir a trabajar a Brandsen”.

Además habló de una grave situación que podría extenderse a todos los distritos bonaerenses: “Va a estar en todos los medios, ¿por qué? Porque van en camino a fundirse todas las empresas locales. Es insostenible, nosotros no podemos solventar ese gasto, ese subsidio que bajaba del estado nacional”.

“Es un problemón. O las empresas hacen una reducción de personal o directamente cierran. Es una situación insostenible en todo el país, pero la estamos sintiendo fuertemente en Brandsen”, destacó.

LOCALIDADES

El municipio ha solicitado la posibilidad de municipalizar el transporte, comprando un vehículo que permita trasladar a los estudiantes a sus respectivas universidades y centros de estudio. Sin embargo, aunque el Ministro de Transporte prometió un subsidio para la compra de una combi, esta ayuda aún no ha llegado.

La falta de transporte afecta gravemente a los estudiantes de las zonas rurales, quienes, en muchos casos, no tienen alternativas para llegar a sus centros educativos. Raitelli mencionó que las localidades como Samborombón directamente no cuentan con transporte público, lo que limita las oportunidades de estudio para los jóvenes que dependen de sus padres o de la disponibilidad de un automóvil para movilizarse.

Para intentar paliar la situación, el municipio está buscando alternativas, como obtener un colectivo en buen estado que alguna empresa o el Banco Provincia ya no utilice. Además, se están llevando a cabo conversaciones con la UTA para gestionar mejor los recursos disponibles y con las empresas para implementar un sistema más eficiente de control de los pasajes no utilizados por los estudiantes ya que le ocasiona un alto gasto a la Comuna. Sin embargo, Raitelli fue contundente al admitir que no tiene una solución inmediata.

ESCUCHÁ LA CONFERENCIA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp