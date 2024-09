La secretaria de Salud local habló sobre la implementación de una línea 24/7 para ayudar a los vecinos con problemas psicológicos; también se refirió a una situación ocurrida en la guardia pediátrica en los últimos días.

En una reciente entrevista en el programa Grassi.com, emitido por Estación Radio FM 90.7, Laura Reale, Secretaria de Salud del Municipio, abordó una serie de temas vinculados a la situación actual del sistema de salud en la Ciudad. La conversación giró en torno a novedades importantes, como la implementación de un teléfono de asistencia en salud mental, las crecientes demandas postpandemia y algunos conflictos internos en el ámbito sanitario.

LÍNEA DE ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Una de los anuncios más relevantes fue la puesta en marcha de una línea de atención telefónica para cuestiones relacionadas con la salud mental, la cual estará disponible las 24 horas del día. Esta iniciativa surge como respuesta al aumento de casos de crisis psicológicas, especialmente entre adolescentes, un fenómeno que ha crecido exponencialmente.

Según Reale: «Desde la pandemia, la demanda en salud mental creció muchísimo, en adolescentes y en adultos también». La línea, que estará a cargo de un profesional especializado, tiene como objetivo brindar contención, orientación y asistencia en situaciones que no necesariamente requieran una consulta médica inmediata.

Este nuevo servicio busca llenar un vacío importante en la atención de salud mental, ya que antes, fuera de horario, los pacientes eran atendidos por médicos clínicos sin formación específica en este ámbito. La secretaria explicó que, “aunque el municipio no puede resolver todos los casos, podrán derivar a otras instituciones y atender urgencias con mayor rapidez”.

PEDIATRÍA

Durante la entrevista, también se mencionaron las dificultades que enfrenta el área de pediatría debido a la escasez de profesionales, una problemática que afecta a toda la provincia. «En pediatría tenemos todas las guardias completas, pero hay un solo pediatra por guardia y si falta por alguna cuestión, nos quedamos sin cobertura en ese turno», afirmó Reale, reconociendo la complejidad de la situación. Aseguró que el servicio se encuentra cubierto en su totalidad, pero remarcó que es un desafío constante mantener el nivel de atención adecuado.

Además, se abordó un conflicto reciente entre un empleado municipal, en esta ocasión padre de un niño con el que concurrió al Hospital para ser atendido y reclamó que una pediatra no lo atendió correctamente. Por su parte también se conoció que la pediatra realizó una denuncia por verse avasallada por los modos del padre del niño, antes de ser atendido.

Reale aclaró que el municipio tomó todas las medidas correspondientes, conforme a lo que dictó el juzgado, y destacó la importancia de la Ley Micaela en estos procedimientos: «Se adoptaron todas las medidas que propone la ley. Estamos trabajando en ese marco». Asimismo, lamentó que el caso se haya hecho público de manera indebida, calificándolo como una violación a la intimidad de la denunciante.

La funcionaria, en ese marco, agregó: “Entiendo que además de la situación que probablemente o quizás haya sucedido, se le está dando un uso político. Se complica el sistema de salud con todo este tipo de cosas. Nosotros estamos garantizando todas las prestaciones, todas las atenciones, las estamos haciendo crecer. Estamos haciendo crecer el patrimonio de la Secretaría de Salud. Tratamos de que haya un buen clima, porque la verdad es que los trabajadores de salud lo están haciendo en muchas mejores condiciones”.

Y redobló los esfuerzos hechos por la gestión y que no van a claudicar: “Hay aumento de sueldo, tienen insumos para trabajar, se los escucha, se los capacita y esto un poco te empaña la cuestión. Yo entiendo que quizás es el precio que tiene que pagar esta gestión del Intendente por poner el foco en salud, por demostrar que se pueden hacer las cosas diferentes, que se pueden mejorar y nosotros no estamos dispuestos a bajar del perfil ni a dejar de hacer cosas, para que no nos peguen, todo lo contrario”.

TENSIONES LABORALES EN EL HOSPITAL

Otro de los temas importantes tratados fue el malestar en el personal de enfermería. Ante la advertencia de los concejales de la Unión Cívica Radical sobre malos tratos en el hospital, Reale explicó que se llevaron a cabo reuniones con los gremios y se implementaron medidas para mejorar la comunicación y organización en el área. «Lo que constatamos es cierto malestar y quizás falta mayor asertividad en la transmisión de algunas decisiones, aunque no se comprobaron irregularidades graves”, comentó.

UNA VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE SALUD

A pesar de los desafíos, Reale destacó que el municipio está haciendo esfuerzos por mejorar y expandir los servicios de salud. La implementación de nuevos sistemas y la adquisición de recursos están en marcha para asegurar una atención de calidad. Sin embargo, no esquivó los problemas interpersonales que, en ocasiones, entorpecen el trabajo. En palabras de la secretaria: «Lo importante es que podamos tomar medidas, que no hagamos la vista gorda y que nos hagamos cargo de la situación».

