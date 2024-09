Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3008

Padre desesperado y pediatra descansando

Los pediatras, como los anestesistas, son figuritas difíciles en cualquier álbum sanitario. Escasean y se hacen valer. No es un problema local. Son sin duda especialidades muy requeridas que al parecer no cuentan con una dotación suficiente para atender semejante demanda. Aquí también hay problemas. Por un lado, el tema de la falta de pediatras originó un debate de fondo en la sesión del Concejo, reconociendo unos y otros que se trata de una problemática que excede la posibilidad de resolverla desde el municipio. Turnos, faltantes y licencias agravan el cuadro (no hace mucho hubo que mandar un auto a La Plata para ir a buscar un pediatra que había faltado sin motivo a la guardia).

Esta semana se produjo grave episodio que involucró a una pediatra y a un empleado del Hospital. Por lo que se sabe, él empleado, esta vez en calidad de padre angustiado, acudió al nosocomio porque su hijo estaba convulsionando. Era noche avanzada. Y según la otra parte –en este caso una médica en servicio- se habría sentido por lo menos invadida y forzada cuando ese padre, desesperado, entró sin golpear a la habitación donde la profesional descansaba, exigiéndole que atendiera su urgencia. Allí se habría suscitado una discusión de esas que resulta difícil calificar, porque, porque seguramente hay razones de las dos partes para poder justificar su accionar. El tema produjo un revuelo que obligó al ejecutivo a iniciar un sumario, un trámite que generalmente no conduce a nada, pero que al menos le da identidad al altercado. La decisión mostró que, padres, hay muchos, pero pediatras, faltan: al empleado se lo trasladó y la doctora podrá descansar tranquila.

Piden la intervención del Concejo y dicen que la situación “es insostenible”

Vecinos cuestionan el servicio de ómnibus a La Plata: son insuficientes y muy costosos

Tomó estado parlamentario una nota enviada por varios vecinos, usuarios de transporte público de pasajeros, acercando una serie de inquietudes al HCD. Expresan que “para gran parte de los vecinos de Brandsen, el transporte público local e interurbano es el único medio para llegar a su lugar de trabajo. Y agregan que, existen serias “dificultades”. Los presentantes saben que “el problema del transporte Brandsen-La Plata no es novedad y necesita, de manera urgente, encontrar una solución”. Es costoso, insuficiente (en horas pico se viaja parado) no tienen horarios adecuados. Y reclaman lo de siempre: que la empresa La empresa Nueve de Julio SAT se habilitada para llegar con su recorrido a Brandsen”. Un boleto ida y vuelta a La Plata cuesta.

Airado reclamo del Centro Tradicionalista que obligó a cambiarle nombre al espectáculo

Brandsen se viste de fiesta con el regreso del Festival del Carruaje

Hoy y mañana, la Ciudad será el epicentro de una de las celebraciones más tradicionales y esperadas: el Festival del Carruaje, un evento que reúne a los mejores exponentes de la tradición que suele convocar a toda la familia.

El Festival del Carruaje es mucho más que una exhibición; es una verdadera fiesta cultural que revive la rica historia del transporte tracción a sangre, símbolo de la tradición. Los visitantes podrán disfrutar de un atractivo desfile, desde los elegantes coches de paseo, hasta los robustos carromatos de trabajo, restaurados y decorados con esmero por coleccionistas y aficionados de todo el País.

Contaremos, según lor organizadores, con carros de Quilmes, Lanús, Cañuelas y por primera vez participará de este desfile el carro que usó el General Juan Domingo Perón, que hoy en día se encuentra en el Museo Histórico “17 de Octubre”, Quinta de San Vicente; a su vez, durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de una variada agenda de actividades como un recorrido por las calles de la Ciudad, con carruajes de época y jinetes vestidos a la usanza tradicional, espectáculos de música en vivo y danzas folclóricas con presentaciones de grupos locales.

Asimismo estará la Feria de artesanos, emprendedores y gastronómicos en lo que será una oportunidad para adquirir productos regionales, artesanales y disfrutar de una amplia oferta gastronómica autóctona.

Cabe mencionar que, este festival es un evento de entrada libre y gratuita, organizado por el Municipio con el apoyo de instituciones locales, que apuestan por mantener vivas las tradiciones.

Las actividades comenzarán hoy a las 11 y se extenderán durante todo el fin de semana. Una excelente oportunidad para disfrutar de un fin de semana diferente, sumergiéndose en la historia y las tradiciones de nuestras raíces.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN INFOBRANDSEN

Hoy se juega el clásico

Postergado la semana pasada por Santa Rosa, el partido más importante de la Región, Las Mandarinas y Atlético y Progreso, jugarán hoy desde las 11 en La Fortaleza de diagonal Copérnico que, ahora sí, estrenará con todos los honores su flamante tribuna. A su vez, El Indio será local de Nápoli Argentino desde las 16 en el Vescovi. Ambas jornadas, completas, arrancan a las 9 de la mañana.

Gran noche de box en EL Indio

Será el viernes 13 desde las 21 en el salón de Avenida Sáenz Peña entre Paso y Rivadavia. La pelea estelar será la de la gran promesa del gimnasio Látigo Box, la joven Milagros Ramírez y la velada incluye peleas amateurs tanto de mujeres como de varones. Como dato de color, el festival será en homenaje y reconocimiento del ex boxeador local, Ramón Abeldaño.

NOTA RELACIONADA PUBLICADA EN INFOBRANDSEN

Kicillof se reunió con los intendentes de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio

La doble mano de la 215 figura entre las obras prioritarias del flamante Consorcio Regional

El gobernador, Axel Kicillof presentó el jueves formalmente el Consorcio Región Capital, que impulsará la realización de obras de infraestructura en la Región. Estuvieron presentes, además de Fernando Raitelli, los intendentes de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, David Aguilera; y Brandsen, Fernando Raitelli. El objetivo de la conformación de este cónclave que integran cinco ministerios provinciales y los seis municipios es el de trabajar de manera conjunta en la planificación de proyectos que promuevan el desarrollo económico de la Región. “Hay muchas obras que no pueden pensarse de forma individual, sino junto a los municipios vecinos que comparten la misma realidad. Por eso, es necesario constituir un ámbito que los nuclee para aunar fuerzas e impulsar estas ideas”, subrayaron. Entre las obras priorirarias, mencionan la consecucuión de la doble mano en la ruta 215

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp