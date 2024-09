Se lanzó el Plan Bonaerense de Prevención y Acción frente al Dengue Temporada 24-25. Según Kicillof «la desidia, el desinterés y la insensibilidad de la Nación» empujaron a un aumento del mil por ciento de la mortalidad en 2023.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció en conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak que la provincia de Buenos Aires estableció un acuerdo con Takeda, el único laboratorio del mundo que produce una vacuna aprobada para el dengue, y comprará 500 mil dosis de la vacuna Qdenga para afrontar la epidemia que se espera para el próximo verano y apuntó contra el Gobierno nacional.

Con esa novedad, la Provincia lanzó el Plan Bonaerense de Prevención y Acción frente al Dengue Temporada 24-25. En el Salón Dorado de la Gobernación, el titular de la cartera sanitaria explicó que el primer foco estará puesto en las personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido dengue y que vivan en el AMBA, que fue la zona más afectada. Las autoridades bonaerenses ya conocen a 80 mil personas que cumplen con los tres requisitos, por lo que éstos recibirán la convocatoria para vacunarse en el lugar más cercano a su hogar. En paralelo, el Estado provincial habilitará una inscripción a través de la plataforma Mi Salud Digital para aquellos habitantes que cumplan con los criterios mencionados y no reciban la convocatoria.

Además, anunciaron que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social bonaerense, «hará un esfuerzo muy grande» y cubrirá el 30 por ciento del valor de la vacuna para aquellos habitantes que no hayan sido seleccionados y que quieran vacunarse en las farmacias. La aplicación de la dosis comenzará en octubre, y el precio de la vacuna, para el público que no haya tenido dengue, está arriba de los 90 mil pesos más el costo de aplicación. Con la medida de IOMA, la vacuna costará 62 mil pesos y la aplicación no se cobrará. A partir del próximo mes, los bonaerenses podrán consultar en la página web de IOMA cuáles son las 2 mil farmacias que están disponibles para poder acceder a la vacuna, que no requerirá de un turno previo en esas ocasiones.

“Ante la deserción del Gobierno nacional, que abandonó su responsabilidad en el diseño de una campaña federal de lucha contra el dengue, desde la Provincia hemos tomado la decisión de hacer un gran esfuerzo para suplir esa ausencia y cuidar la salud de las y los bonaerenses”, dijo Kicillof en su discurso, y agregó: «La situación que se prevé por una posible epidemia de dengue cuando suban las temperaturas se agrava por la desidia, el desinterés y la insensibilidad de un Gobierno nacional que no emprende una campaña federal de prevención y difusión, pero frente a ello, lanzamos medidas que funcionarán como red para atenuar los problemas, porque ante un Estado nacional que incumple sus obligaciones, el Gobierno bonaerense no se borra”.

.El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito vector Aedes agerypti, que es un mosquito domiciliario que se cría en los hogares, y que «se viene adaptando a las condiciones ambientales y habitacionales en nuestro país y ampliando su zona de influencia», según explicó el ministro Kreplak, que agregó que se trata de un mosquito que ya está establecido en toda la zona del centro de «manera firme», lo que generó la reintroducción de la enfermedad en manera de brotes en las épocas de verano, que en los últimos años «incrementó su presencia en todas las regiones en todo el mundo».

En lo que a Buenos Aires respecta, la elevación de los casos habla por sí sola. La Provincia registró 2.200 casos en 2016, 6.500 casos en 2020, 9.900 casos en 2023, pero el último verano fue letal, y hubo un salto de escala sin precedentes, ya que de 9.900 casos Buenos Aires pasó a 110.000. Kreplak dijo que para el verano que viene «se prevé la posibilidad de que tengamos al menos una situación similar a la vivida en el verano anterior».

Kreplak, que recordó que existe una ley nacional de vacunación «que obliga al Estado Nacional a ser responsable de la campaña nacional de vacunación», remarcó que «es imposible abordar ningún tipo de epidemia desde las jurisdicciones». «Esto lo hemos discutido en la pandemia y no cambia la situación por el cambio de Gobierno», sostuvo el ministro, y amplió: «La epidemiología no responde a intenciones o ideologías libertarias, sino que tiene que ver con los pueblos y sus padecimientos, cosa que es persistente y siempre igual. Cuando hay una epidemia, el Gobierno Nacional debe conducir la estrategia».

«Reducir la mortalidad de los casos graves»

Luego de trabajar junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la Comisión de Inmunizaciones de la provincia de Buenos Aires, los equipos de especializados del Ministerio de Salud provincial, y los especialistas de todo en nuestra provincia, Kreplak indicó que «lo mejor que podemos hacer es intentar reducir la mortalidad de los casos graves».

Kreplak se centró en los «casos graves» porque, además de los números de la epidemia pasada, existe una preocupación extra generada por la presencia de más serotipos de dengue. Existen el Den-1, Den-2, Den-3, y Den-4, pero Buenos Aires, durante el último verano, sólo registró la circulación de dos tipos, que fueron el Den-1 y Den-2. Hubo muy pocos casos de Den-3 y ninguno de Den-4, pero el titular de la cartera sanitaria dijo en conferencia de prensa: «Hoy estamos viendo en la región americana, de todo Centroamérica, el Caribe y zonas norte de América del Sur, la presencia de los cuatro serotipos, especialmente intensa en el caso de Den-3».

El problema radica en que si una persona se contagia en dos ocasiones por tipos de dengue distintos, la enfermedad se torna grave, por lo que la presencia de distintos serotipos ocasiona una mayor cantidad riesgos. Por ese motivo, Kreplak advirtió que la que viene «no sólo puede ser una epidemia de mucha cantidad de casos, sino que además revista mayor gravedad que las epidemias anteriores».

«No deja de preocuparnos que los habitantes no tengan plata para comer, que no tengan acceso a los medicamentos agudos que ahora retiraron del PAMI, que no tenga una estrategia a nivel nacional de cuidado pone en riesgo la salud de nuestra población, pero nosotros siempre somos solidarios en ese sentido, y estamos orgullosos del gobernador que tenemos y del rol que le da a la salud , pero queremos advertir que es indispensable que la salud se cuide en todo nuestro país, porque no puede haber un pueblo sano en un país que no se cuida», agregó el ministro.

Fuente: Página 12

