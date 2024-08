Tras el anuncio del gobierno, ¿los precios de los servicios de streaming se verán afectados o los usuarios pagarán lo mismo?

La pregunta que todos se hacen es si se verá reducido el costo mensual de servicios como Spotify y Netflix, entre otros que se cobran en dólares (aunque el usuario los pague en pesos). “A partir del lunes 2 de septiembre, la alicuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%. ¡Prometimos y cumplimos!”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo.

El anuncio vía Twitter provocó gran expectativa en diversos sectores de la economía. Este gravamen, que había sido aumentado por el propio gobierno al asumir, se reducirá a partir del lunes al 7,5% para las importaciones de bienes y fletes.

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque también con cierta cautela debido a las posibles implicaciones para la competencia con productos importados, especialmente de origen chino.

Sin embargo, para el consumidor promedio, la gran pregunta que surge no gira en torno a estos aspectos industriales, sino en cómo afectará esta reducción a los precios de tales servicios de streaming populares a los que podría sumarse Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus y muchos otros que son utilizados diariamente por millones de personas en el país.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS SERVICIOS DE STREAMING?

En principio, es importante aclarar que la rebaja del Impuesto PAIS anunciada por Caputo no afectará directamente a los servicios de streaming como Netflix o Spotify.

Aunque estos servicios digitales se encuentran sujetos al Impuesto PAIS, la reducción del 7,5% que comenzará a aplicarse la próxima semana no se extiende a ellos. Este ajuste está específicamente dirigido a las importaciones de bienes y fletes, lo cual significa que el consumidor que abona su suscripción mensual en dólares pesificados no verá una disminución en los precios de su factura.

Actualmente, los servicios de streaming siguen pagando una alícuota del 8%, la cual no fue incluida en el anuncio del Ministerio de Economía. Hasta el momento, el ministro Caputo fue claro en señalar que la reducción del impuesto se aplicará únicamente a ciertos sectores, dejando fuera de este beneficio a las plataformas digitales de entretenimiento.

A pesar de que la noticia de la reducción del Impuesto PAIS generó expectativas entre los usuarios de estos servicios, no hay ninguna señal de que los precios vayan a bajar a corto plazo.

Fuente: InfoCielo

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp